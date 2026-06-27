Las novedades no paran en WhatsApp, y esta vez ha sorprendido a los usuarios con los estados de grupo. Dicha función está diseñada para incrementar y mejorar la comunicación en conversaciones entre varias personas, y lo mejor es que ya se encuentra disponible en iOS y Android.

Si todavía no la utilizas y quieres aprender a hacerlo, en Techbit te lo explicamos.

¿Cómo subir un estado de grupo en WhatsApp?

De acuerdo con WhatsApp, los estados de grupo representan una nueva forma de interacción entre los usuarios, pues principalmente sirven para compartir momentos cotidianos y contenido especial con todos los miembros, sin necesidad de enviar mensajes a cada uno.

Al igual que los estados convencionales, también duran 24 horas y pueden editarse con diversas herramientas como añadir sticker o texto.

¿Cómo se visualizan? Cuando un integrante comparte un estado, automáticamente se sube en la sección “Novedades” y, aunque los demás miembros no reciben una notificación, pueden saber que se ha publicado porque en la foto de perfil del grupo aparece un círculo verde.

Todos los miembros del grupo de WhatsApp pueden subir un estado las veces que deseen. Foto: Captura de pantalla

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¿Cómo subir un estado de grupo de WhatsApp?

¿Quieres sorprender a los miembros de tu chat con esta novedad? Sigue los pasos para publicar tu primer estado de grupo:

Selecciona el grupo que quieras y entra a la conversación.

Después, da clic en el nombre del grupo y presiona “Añadir estado de grupo”.

Selecciona la imagen, el video, el audio o escribe el texto que desees.

Personaliza el estado y finalmente da clic en “Publicar”.

Otra manera sencilla de compartir una actualización es entrar al chat y tocar directamente en la foto del grupo.

Aunque cualquier miembro puede publicar una historia grupal, el administrador tiene la facultad de cambiar esa configuración y, de igual manera, puede eliminarlo él o la persona que lo subió.

¿Quiénes pueden ver los estados de grupo en WhatsApp?

Según explica WhatsApp, los estados sólo son visibles para los miembros del grupo, ninguna persona ajena puede visualizarlos o compartirlos fuera de esa conversación. La aplicación de Mera enfatiza que esta nueva función busca seguir preservando la privacidad.

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Vale la pena mencionar que, a diferencia de las actualizaciones de estado personales, en los grupales no es posible restringir su visualización. Ello quiere decir que todos los integrantes tienen acceso a él.

Por último, si abandonas el chat ya no podrás compartir historias y también dejarás de recibir los nuevos estados que se publiquen.

Si el administrador del grupo de WhatsApp elimina un estado, la persona que lo publicó no será notificada. Foto: Pixabay

Los estados de grupo de WhatsApp son una herramienta divertida para que te pongas al día con tus amigos y familiares, y hasta reanuden esas conversaciones que tenían pendientes.

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