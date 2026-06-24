¡No sabía lo bien que se sentía escuchar música con audífonos hasta que probé los Sony 1000X The Collexion! Y es que no es de sorprenderse que la firma japonesa tenga un equipo con excelente calidad de sonido, pues esta se ha caracterizado por tener una gran apuesta en este apartado.

Pero ahora, algo que destaca en estos audífonos es su diseño con materiales premium que no solo hace que se vean como un dispositivo de lujo, sino que también sean muy cómodos para el usuario.

Lejos de apostar por material de plástico que tienen otros auriculares de diadema de la marca, en esta ocasión, Sony apuesta por piel sintética y metal. También, el revestimiento de cada auricular es de piel sintética con almohadillas que hacen que los audífonos sean mucho más cómodos para el usuario, incluso después de utilizarlos durante varias horas.

Sony 1000X de Collexion. Imagen: Sony

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Pero esto solo es la primera impresión que nos dan los audífonos pues al usarlos y escuchar música por primera vez con ellos, vemos lo que en verdad pueden hacer.

Sonido de calidad y cancelación de ruido excelente

El sonido de los Sony 1000X The Collexion es amplio, limpio y sorprendentemente detallado. Las voces se sienten más cercanas, los instrumentos tienen una separación precisa y cada canción parece revelar pequeños matices que antes pasaban desapercibidos.

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Escuchar un concierto en vivo, una canción de BTS o de Harry Styles con estos audífonos es una experiencia inmersiva. No se trata únicamente de escuchar música; se trata de redescubrirla.

Los bajos tienen presencia, pero sin invadir las voces; los medios se sienten más detallados y las frecuencias altas están afinadas para evitar la fatiga auditiva. En pocas palabras, son unos audífonos pensados para quienes disfrutan escuchar los pequeños detalles de una canción.

A esto hay que sumarle la cancelación de ruido que excelente. El aislamiento de ruido es superior y ayuda bastante para usarlos en reuniones donde hay mucho ruido. También, al usarlos al escuchar música en el transporte público, la cancelación de ruido ayuda a que en tu trayecto solo escuches la música y ningún ruido más.

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Otra de las cualidades que vale la pena destacar son sus botones que permiten una interacción fácil con el audífono. De lado izquierdo encontramos el botón de encendido y apagado, cancelación de ruido y el control de modos en donde está disponible en modo estándar, modo música y modo cine.

Sony 1000X de Collexion. Imagen: Sony

Mientras que en el audífono derecho encontramos los botones táctiles que son muy intuitivos de usar, para cambiar la música solo debes deslizar hacia adelante o atrás, para subir el volumen debes deslizar hacia arriba y para bajarla solo debes deslizar hacia abajo. Para detener la música, solo debes dar doble tap.

Por otro lado, la batería también es otra de sus cualidades. Con cancelación de ruido activada dura 24 horas y sin cancelación de ruido dura 32 horas.

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Precio y disponibilidad

Los Sony 1000X The Collexion están disponibles en las tiendas Sony y tienen un precio de alrededor de 14 mil 999 pesos.

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