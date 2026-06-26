¡Es un hecho! El periodo para registrar tu línea telefónica se ha extendido hasta diciembre después de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableciera un nuevo calendario para este procedimiento.

Este ajuste llega después de que solo 63 millones de personas habían completado el proceso, lo que equivale a 39.1% del universo estimado. De ese total, 40.2 millones corresponden a línea de prepago y 22.8 millones a pospago.

Ante la gran cantidad de personas que aún faltan para realizar el registro, la CRT optó por imponer un calendario que depende del último digito de su número. El calendario queda de la siguiente forma:

Último digito: 0. Fecha límite: 15 de agosto.

Último digito: 1. Fecha límite: 31 de agosto

Último digito: 2. Fecha límite: 15 de septiembre.

Último digito: 3. Fecha límite: 30 de septiembre.

Último digito: 4. Fecha límite: 15 de octubre.

Último digito: 5. Fecha límite: 31 de octubre.

Último digito: 6. Fecha límite: 15 de noviembre.

Último digito: 7. Fecha límite: 30 de noviembre.

Último digito: 8. Fecha límite: 15 de diciembre.

Último digito: 8. Fecha límite: 31 de diciembre.

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¿Qué pasa si no vinculo mi línea antes de la fecha límite?

En caso de que no registres tu línea antes de la fecha estipulada por la CRT en su calendario, las operadoras telefónicas suspenderán la línea dentro de las siguientes 72 horas posteriores al vencimiento. A partir de este momento solo podrás realizar llamadas de emergencia, de atención ciudadana y recibir alertas en caso de sismo.

También debes saber que no tendrás acceso a los datos móviles, por lo que perderás el acceso a internet con este tipo de conexión, aunque puede seguir comunicado si tienes conexión a una red wifi.

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Después de esta fecha, puedes hacer el registro y el servicio se reestablecerá en su totalidad. Recuerda que el registro lo hace tu operadora y necesitarás tu CURP como requerimiento. Para conocer los detalles de cómo hacer el registro, visita el sitio web de la operadora que te corresponde. Recuerda hacerlo en el sitio web oficial.

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