A través de redes sociales, varios usuarios han asegurado que usar una eSIM evita que hagas le registro de tu línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Este rumor llega después de que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciera que todos los usuarios, de manera obligatoria, deben vincular su línea a esta identificación oficial.

Esta reforma está impulsada para combatir delitos como la extorsión y la fecha límite para cumplir con este proceso es el hasta el 30 de junio del 2026. En caso de no llegar a hacer la vinculación, a partir del 1 de julio tu línea quedará suspendida, solo podrás realizar llamadas al 911 y perderá acceso a los datos móviles, SMS y llamadas salientes convencionales.

En este sentido, algunos usuarios aseguran que con una eSIM no se perderá tu línea, incluso aunque no la hayas registrado. Pero, ¿qué tan real es este rumor? En Tech Bit te contamos.

¿La eSIM debe registrarse al CURP? Esto se sabe. Imagen: Magnific

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¿Qué es una eSIM?

De acuerdo con Xioami, una eSIM es una tarjeta virtual que le permite a los usuarios conectarse con cualquier operador compatible. Está preinstalada en el celular y se activa instalando un "perfil eSIM".

Algunos de los beneficios que brinda es que puedes cambiar de proveedor o plan desde tu celular, permite tener dos número distintos en un mismo dispositivo, puedes contratar varios planes con datos locales dependiendo de tu ubicación geográfica y es más segura que una SIM física, según proveedores.

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¿Puedes evitar el registro con CURP con una eSIM?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), todos los usuarios de telefonía móvil deberán registrar su línea, ya sea tarjeta SIM física o eSIM virtual.

El registro es de manera obligatoria tanto para ciudadanos mexicanos con CURP, como para personas extranjeras con pasaporte vigente.

La vinculación se hace mediante el enlace que se te enviará por mensaje, según la compañía con la que hayas contratado el servicio. Recuerda revisar que el enlace sea el oficial de la línea de telefonía que utilices.

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