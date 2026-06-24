ChatGPT es uno de los asistentes de Inteligencia Artificial más populares; sin embargo, lo que no muchos saben es que cuenta con códigos secretos para personalizar la experiencia de uso, modificar el tono y hasta formato de las conversaciones.

En Techbit te compartimos 11 opciones para que comiences a probarlas y mejores la manera en que interactúas con esta IA.

¿Cuáles son los mejores códigos secretos de ChatGPT?

Como lo mencionamos anteriormente, los códigos de ChatGPT son comandos o palabras clave que se escriben en el chat de la IA para mejorar la precisión de sus respuestas e incluso pueden ahorrarte la descripción de instrucciones largas.

A continuación, te dejamos 11 ejemplos y su función:

/HUMAN: las respuestas de la IA serán menos automatizadas y tendrán un toque más humano. REDTEAM: con este atajo, ChatGPT te explicará los fallos de tu idea o proyecto. ALT3: sirve para obtener 3 opciones de respuestas diferentes. OODA: cuando tengas un problema, usa este código y la IA te armará un plan estratégico para resolverlo. /TRUTH: con dicho comando, ChatGPT no te dará la razón en todo, sino que será más objetivo y crítico. SÓCRATES: antes de responderte, la IA te hará preguntas para entender específicamente qué necesitas, y posteriormente te dará varias respuestas. EL10: con este código, ChatGPT te explicará cualquier tema como si tuvieras 10 años, sin tecnicismos ni términos especializados. ELI5: para obtener respuestas más sencillas y directas. X10THINK: para pedirle a la IA que piense con mayor profundidad y razone. /PREDICT: hace que ChatGPT analice una situación que le compartas, y arroja posibles escenarios a futuro. META: con dicho código, analizará el prompt y te dará recomendaciones para mejorarlo.

Estos códigos hacen que ChatGPT analice mejor antes de responder. Foto: Captura de pantalla

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¿Qué otros trucos probar en ChatGPT?

Además de esos códigos secretos, ChatGPT cuenta con diversos trucos para informarte, aprender o simplemente entretenerte en tus tiempos de ocio:

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Pídele a Chat GPT que tenga una personalidad específica, por ejemplo, escribe “Imagina que somos organizadores de fiestas y necesitamos armar un evento improvisado para mañana”.

En caso de que no quieras que tu conversación se guarde en la memoria, activa un chat temporal.

Pídele a la IA que te de datos curiosos, trivias y otros juegos (adivinanzas, trabalenguas o descubre al personaje).

Pídele resúmenes y traducciones, función que resulta útil si necesitas leer textos largos o en otros idiomas.

Puedes pedirle a Chat GPT que te explique temas de manera sencilla y directa. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! ChatGPT puede convertirse en tu mejor compañero, sólo recuerda ser lo más descriptivo posible al darle instrucciones para que te responda como esperas.

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