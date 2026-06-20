Salir con la familia y amigos es algo especial, sin embargo, es una actividad que conlleva gastos y que deben ser repartidos de manera equitativa. Ante esto, una de las soluciones más factibles, es que cada quien pague lo suyo, pero no todos los establecimientos aceptan cuentas individuales.

Por eso, lo más oportuno es que recurras a apps financieras que te ayuden a administrar los gastos de manera justa para que nadie pague un peso de más. Hoy, en Tech Bit te presentamos las mejores opciones.

Estas aplicaciones te permiten saber gastos y préstamos liquidados o pendientes. Foto: Unsplash

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¿Qué aplicaciones te ayudarán a dividir las cuentas durante tus salidas?

Cuentas Claras

Además de calcular cuánto dinero debe pagar cada persona, muestra quién le debe dinero a quién.

Una función destacada de esta app es que te permite llevar estadísticas de adeudos, para que los integrantes se pongan al corriente y paguen en cualquier salida.

Administra tus deudas y préstamos con Cuentas Claras. Foto: Captura de pantalla

Sesterce

Tiene una aprobación de 4.8/5. Esta aplicación está dirigida a las personas que gastan con frecuencia.

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Permite dividir cuentas y crear grupos en donde cada integrante registra sus propias compras y pagos realizados durante la salida. Además, da la oportunidad de que todos los participantes accedan a las cuentas de los demás miembros.

Una de sus funciones sobresalientes es que te permite importar tu historial de gastos y saldos a otras apps como Tricount.

Lee los términos y condiciones de Sesterce antes de utilizarla. Foto: Captura de pantalla

Splid

Esta app cuenta con una destacada aprobación de 5.0. Reparte los gastos de manera equitativa en función del presupuesto de cada miembro.

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Uno de sus atractivos es que cuenta con más de 50 tipos de monedas, como peso argentino, dólar australiano, franco suizo, euro, libra esterlina y won surcoreano, lo que significa que puedes utilizarla en cualquier parte del globo terráqueo.

Administra tus compras, eventos y demás en Splid. Foto: Captura de pantalla

Tricount

Esta aplicación tiene una calificación de 4.9/5. Calcula, por medio de tricounts, cuanto debe aportar cada persona y muestra cómo se debe liquidar la cuenta de manera sencilla sin perjudicar a los participantes.

Uno de sus atractivos es que registra quién pagó cada gasto y calcula automáticamente cuánto debe aportar cada integrante.

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Se pueden crear y compartir tricounts a partir de enlaces para facilitar la participación.

Puedes importar tus gastos a otras aplicaciones. Foto: Captura de pantalla

Otras aplicaciones financieras que permiten llevar un control de tus gastos, ya sea personales o en grupo, son Money Tracker y Gestor de gastos, las cuales gozan de una aprobación de 4.9/5.

¿Cómo usar estas aplicaciones de manera segura?

Antes de utilizar estas apps, equipa tu dispositivo con un antivirus y lee los términos y condiciones de cada una, así las usarás sin preocupaciones.

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Asimismo, evita proporcionar datos confidenciales y admitir permisos innecesarios; en caso de ser así, desconfía y desinstala la aplicación.

De igual forma, procura descargarlas siempre desde la tienda oficial de tu dispositivo, y no a través de enlaces o archivos externos que podrían contener malware.

Con estas apps olvídate de las cuentas desiguales al momento de salir con tus amigos y mejor disfruta en grande sin descompletar tu billetera.

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