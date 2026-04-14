Sin duda, las apps de transporte privado como Uber o DiDi se han convertido en una de nuestras herramientas indispensables de traslado. Sin embargo, ¿te has preguntado por qué sus precios varían dependiendo del horario?

La pregunta anterior suele ser bastante común al momento de cotizar un viaje, y aunque pareciera que carece de una respuesta lógica, la realidad es que es todo lo contrario.

Hoy en Tech Bit te explicamos porqué ocurre este fenómeno.

La Asociación de Internet Mexicana reveló que 4 de cada 10 internautas utilizan apps de transporte privado. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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¿Por qué los precios de las apps de transporte privado cambian durante el transcurso del día?

De acuerdo con el Centro de ayuda de distintas plataformas de movilidad, sus tarifas cambian durante el día debido a un fenómeno económico llamado Tarifa dinámica, el cual se centra en equilibrar la oferta y la demanda en una zona y horario específicos.

Uber explica que cuando la demanda de viajes supera la oferta de vehículos disponibles, un multiplicador del costo habitual se activa para incentivar que un mayor número de conductores presten el servicio en determinada zona; lo que propicia que los chóferes prioricen los viajes más costosos.

Una vez que la oferta y demanda se equilibran, los precios vuelven a la normalidad, e incluso existe la probabilidad de que sus tarifas sean más asequibles. Pero la ley de la oferta y la demanda no es la única explicación a este fenómeno.

Los costos de estas plataformas de movilidad también varían por condiciones externas, como la aglomeración de usuarios y el clima. Por ejemplo, si es una tarde lluviosa, el valor del viaje podría aumentar considerablemente, y aún más si no hay demasiados conductores disponibles, tal como ya se explicó.

También, si hay eventos con bastante público como conciertos o partidos de algún deporte, la zona en automático se convierte en una oportunidad para que las empresa de transporte privado obtengan mejores ganancias y, por consiguiente, aumenten las tarifas.

La buena noticia es que si vas a solicitar un viaje y se habilita la Tarifa dinámica, recibirás una alerta como “Viaje más caro de lo habitual”, así estarás enterado de que de los precios se han elevado y optes por la mejor decisión: aceptar ese precio o buscar un viaje más económico.

Para que consigas un viaje al precio ideal, cotiza tarifas en las distintas apps de transporte privado. Foto: Freepik

¿Cuál es el mejor horario para viajar a través de apps de transporte privado?

Si quieres utilizar una app de transporte privado al mejor precio, toma en cuenta los siguientes horarios:

Entre mediodía: De 10:00 a.m. a 13:00 h.

Media tarde: Entre 15:00 y 17:00 h.

Madrugada: Desde 00:30 hasta las 5:00 h. (excepción de fines de semana).

Horarios que debes evitar:

Horas pico: De 6:30 a 9:30 h. y 18:00 a 21:00 h.

Fin de semana: Viernes y sábados de 21:00 a 5:00 h.

Días lluviosos o eventos masivos.

Ahora ya sabes las razones por las que los precios de las plataformas de movilidad cambian durante el día; y teniendo en cuenta esta información podrás planear mejor tus viajes para pagar lo mínimo. ¡Comparte este dato!

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