Las apps montadeudas parecen confiables debido a las sumas de dinero que ofrecen, pero ese “atributo” es un simple gancho con el que atrapan a sus víctimas. Así logran robar sus datos bancarios y personales.

Por lo anterior, en Techbit te explicamos cómo funcionan estas aplicaciones y de qué manera puedes protegerte.

Las apps montadeudas afectan la reputación de aplicaciones de préstamo confiables. Foto: Unsplash

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¿Cómo operan las apps montadeudas?

Las "aplicaciones montadeudas" se dedican a ofrecer préstamos de manera sencilla e inmediata. A diferencia de las apps confiables, no suelen pedir demasiados requisitos para autorizar el crédito.

Según la plataforma tecnológica Atlas Governance, dichas aplicaciones también son conocidas como de "préstamos gota a gota”. Y otro de sus atractivos es que ofrecen "plazos de pago amigables" para liquidar el crédito, aunque los intereses son insostenibles.

Los expertos también advierten que estas aplicaciones montadeudas usurpan la identidad de instituciones financieras oficiales, ello para engañar con mayor facilidad a las víctimas.

Además, al descargarlas se corre el riesgo de que un virus cibernético se aloje en el dispositivo y acceda a datos privados del usuario como la ubicación, nombre, número telefónico, contactos, fotografías, mensajes, etcétera.

Finalmente, es importante mencionar que las personas que están detrás de las aplicaciones montadeudas pueden usar la información recopilada para cometer otros delitos como extorsiones y hostigamiento virtual, ello con el fin de presionar a las víctimas para que paguen el préstamo.

La información sustraída de apps montadeudas puede usarse para otros delitos. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si una aplicación es montadeudas?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estas son las señales para detectar si una app de préstamo es falsa:

La app es promocionada en redes sociales y sitios de Internet con comentarios falsos que la recomiendan.

Solo puede ser descargada mediante links, archivos APK y páginas web externas. Pero ojo porque también pueden circular en tiendas oficiales, por eso es mejor revisar el origen del desarrollador.

No es clara con los términos y condiciones del servicio.

Prometen préstamos con pocos requisitos y de manera inmediata.

Los intereses del préstamo cambian o aumentan sin previo aviso.

No envía comprobantes de cada pago que se hace.

Aparecen extorsiones y amenazas después de solicitar el préstamo.

Si has caído en una app montadeudas, lo mejor que puedes hacer es desinstalarla, hacer caso omiso de las extorsiones y denunciar ante la Policía Cibernética, mediante el número 55 5242 5100 ext. 5086.

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