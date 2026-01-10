En días recientes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha revelado que los fraudes digitales son cada vez más comunes y el Internet es la principal vía de ataque.

Aunque las principales modalidades son las llamadas fraudulentas y las páginas web que usurpan la identidad de instituciones y organismos oficiales, esta dependencia exhorta a los usuarios a poner atención en otras que suelen pasar desapercibidas.

Pero, ¿de cuáles se trata? Techbit te comparte las medidas de prevención de la Condusef para no ser víctima.

La Condusef explica que la Educación Financiera es una de las herramientas para prevenir los fraudes digitales. Foto: Freepik

¿Cuáles son los fraudes digitales más comunes?

De acuerdo con un artículo de la revista "Proteja su dinero" de la Condusef, publicada el pasado mes de diciembre, los fraudes digitales abundan en Internet por estrategias que buscan ocasionar pánico en las víctimas.

Una de las principales técnicas es la suplantación de identidad, cuyo objetivo es convencer al usuario de que está tratando con el personal de alguna institución u organismo legítimo.

Sin embargo, hay otras tácticas que son sutiles, pero con grandes repercusiones:

Enlaces falsos

Los enlaces falsos dirigen a los usuarios a páginas web que lucen idénticas a los portales oficiales de empresas, instituciones, organismos, etcétera.

En dichos links también se pueden adjuntar mensajes de persuasión para convencer a la víctima de abrirlo, por ejemplo, “Has ganado un gran premio; entra a esta liga para reclamarlo”.

Cuando los enlaces falsos son abiertos, los usuarios son empujados a responder formularios con su información personal o bancaria para reclamar el supuesto premio o recompensa. Y eso no es todo, sino que también contienen malware para infectar sus dispositivos.

Redes sociales falsas

Esta técnica es similar a la anterior, solo que usurpa la identidad de redes sociales como Facebook o Instagram. Según la Condusef, ha ganado popularidad gracias a que utiliza anuncios falsos para atraer la confianza de los usuarios, incluso con promesas de beneficios económicos.

Fraudes con IA

Usando la Inteligencia Artificial, los ciberdelincuentes imitan voces para engañar a los usuarios de Internet por medio de llamadas telefónicas. De igual manera, pueden falsificar imágenes o textos con el objetivo de extorsionar a las víctimas y robar su dinero.

Skimmers

Los skimmers son dispositivos que se colocan en los cajeros automáticos y se encargan de copiar la información de las tarjetas que se introducen. Por lo general, se han detectado en zonas poco vigiladas.

Estafas estacionales

Como su nombre lo indica, las estafas estacionales ocurren en temporadas específicas donde el flujo de compras o trámites online aumenta, ya sea durante las vacaciones, regreso a clases o periodos de rebajas.

Además, la Condusef recomienda tener cuidado con las personas de Internet que prometen hacer trámites urgentes, cobranza de multas o pagos. Nunca les compartas tus datos a cambio de agilizar este tipo de solicitudes.

Condusef advierte que algunos fraudes digitales buscan causar pánico en las víctimas. Foto: Pixabay

¿Qué hacer para no caer en estos fraudes digitales?

La adopción de buenas prácticas de ciberseguridad, junto con el uso responsable de la tecnología y la concientización de los usuarios, constituye un elemento clave para no caer en fraudes digitales:

Verifica que los portales de Internet que visites tengan el candado de seguridad del navegador y que los dominios sean reales.

Revisa que los enlaces de los sitios web no tengan faltas de ortografía.

No llenes formularios con información personal o bancaria. Recuerda que ninguna institución bancaria solicita este tipo de datos por Internet.

Haz caso omiso a publicaciones de redes sociales en las que se anuncien promociones atractivas, y más si son publicadas por personas o páginas sospechosas.

No respondas llamadas que provengan de números telefónicos desconocidos. En caso de que respondas una por accidente, cuelga de inmediato y bloquéalo.

Cada que acudas a un banco, evita usar cajeros que se encuentren dañados o que presenten fallas. Siempre opta por aquellos en los que hay más flujo de clientes o realiza tus operaciones en ventanilla.

Evita pedir préstamos de dinero en apps no verificadas por instituciones como Condusef.

Infórmate constantemente sobre las modalidades de fraudes y las medidas de protección.

“Los fraudes seguirán evolucionando, pero también nuestra capacidad para detectarlos y anticiparlos. La clave está en pausa unos segundos para revisar y verificar: esa atención consciente es hoy la mejor defensa”, concluye Condusef.

