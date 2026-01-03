Con la llegada de este nuevo año, muy probablemente tengas en mente varias metas por cumplir; y para lograrlas podrías verte en la necesidad de recurrir a las apps de préstamos para solicitar una buena cantidad de dinero.

Y aunque hay aplicaciones confiables que te pueden proporcionar un sólido apoyo financiero, hay otras que podrían meterte en problemas, ya que no todas las apps de préstamos son confiables.

A continuación, te presentamos algunas de estas plataformas fraudulentas para que no hagas caso de sus supuestas ofertas llamativas y pongas en riesgo tu información.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, el 33% de las apps de préstamos fraudulentas provienen de la Ciudad de México. Foto: Pexels

¿Cuáles son algunas apps de préstamos en las que no debes confiar?

De acuerdo con una estadística del Consejo Ciudadano, de 2021 a 2024 se han identificado 1,046 apps fraudulentas de préstamos de dinero; las cuales no están inscritas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Estas aplicaciones lucen atractivas gracias a los exuberantes préstamos que ofrecen y los cómodos plazos de pago. Sin embargo, cuando los usuarios caen en ellas, se dan cuenta de que no es lo que decían ser, pues comienzan a extorsionarlos, amenazarlos y robar su identidad.

A continuación te damos el listado de algunas de estas apps de préstamos, que según la Condusef y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, no son confiables.

José Cash

Este programa tiene más de 900 quejas, ya que además de los fraudes, hace mal uso de las fotos de sus víctimas y los acosa por llamadas y mensajes.

Cashbox

Esta app puede descargarse mediante archivos APK. En ella, las víctimas pueden solicitar presuntos préstamos que van desde los $800 hasta los $20,000. Sin embargo, posee más de 270 reportes ante el Consejo Ciudadano y en el Portal de Fraudes Financieros.

Listo Efectivo

Dicha aplicación también puede instalarse por medio de archivos APK. Cuenta con 140 quejas ante el Consejo Ciudadano y la Condusef. Los usuarios que la han utilizado exponen que la plataforma los amedrenta con amenazas e insultos y les cobra intereses más elevados de los acordados.

Préstamo Efectivo

No se encuentra registrada ante la Condusef y recibió más de 230 reportes ante el Consejo Ciudadano debido a que las víctimas explican que la app les exige inmediatamente el cobro de sus créditos solicitados.

Gryphus Crédito

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, esta aplicación presenta 177 quejas y no está regulada por las entidades correspondientes. Además, los usuarios la reportaron por extorsionarlos para presionarlos y liquiden su préstamo en determinado lapso.

Además de estas aplicaciones, hay otras que el Consejo Ciudadano ha detectado como fraudulentas, por ejemplo, Ágil Finanzas, Yo fio, Fácil Crédito, FastEffectivo, entre otras.

Según el Consejo Ciudadano, 556 aplicaciones de préstamos no confiables han sido dadas de baja. Foto: Pexels

¿Cómo evitar caer en estas apps de préstamos no confiables?

A continuación, te damos algunas recomendaciones para que evites caer en las apps de préstamos y sus fraudes:

Si la aplicación de préstamos te pide un adelanto de dinero mientras te evalúan para darte el crédito, es una señal de posible fraude.

Evita usar una app si te solicita demasiada información personal.

Revisa dentro de la aplicación o en su portal web si cumple con los derechos para operar. En caso de que tenga algún contacto, comunícate para cerciorarte de su fidelidad.

Recuerda supervisar en el SIPRES de la Condusef si la app que vas a usar está inscrita, de lo contrario, no la utilices. Para consultar este dato entre a este enlace: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

No descargues apps en formatos APK o similares. Procura siempre hacerlo desde las tiendas oficiales de tu dispositivo y guíate de las reseñas que los demás usuarios les han dedicado.

Procura siempre acudir a instituciones bancarias reconocidas para solicitar tus préstamos.

Recuerda que si utilizas estas apps de préstamos muchas veces puedes perjudicar tu historial crediticio en caso de no saldar tu deuda.

Procura siempre evaluar con atención las aplicaciones que usarás para solicitar préstamos, y recuerda denunciar cualquier anomalía ante la Policía Cibernética al 088 o a la Condusef al 55 53 400 999.

