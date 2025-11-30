Las aplicaciones de banco cuentan con diversas medidas de seguridad para proteger las cuentas y los datos de los usuarios. Aunque, lamentablemente, no son inmunes a ciberataques como los hackeos, la infección de malware y otros virus.

Ante esta problemática, diversas instituciones bancarias han emitido recomendaciones para protegerlas con capas extras de seguridad. Continua leyendo para saber cuáles son.

Establece patrones de seguridad, como los datos biométricos, en tus aplicaciones bancarias. Foto: Pexels

¿Cómo proteger tus aplicaciones bancarias?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, en América Latina se han registrado cerca de 1,8 millones de ataques a aplicaciones bancarias entre agosto de 2024 y junio de 2025.

Estos riesgos han migrando de las computadoras a los dispositivos móviles, en los que comúnmente las personas realizan sus operaciones financieras, por ejemplo, pagos digitales, transferencias, etcétera.

Si te interesa proteger tus apps, aquí te damos los consejos de los especialistas:

Proteger tu celular con contraseñas y métodos como la huella digital o el reconocimiento facial. Recuerda que cuidar el acceso a tu dispositivo es esencial para que nadie tome el control de tus datos.

No guardes tus contraseñas bancarias en otros apartados del celular, por ejemplo, las notas, mensajes de texto o gestores de contraseñas.

Mantén actualizados el software y la aplicación bancaria , ya que de este modo reciben parches de seguridad.

, ya que de este modo reciben parches de seguridad. Nunca entres a tu cuenta de banco utilizando una red pública de WiFi; mejor opta por los datos móviles.

Procura no descargar aplicaciones bancarias de la web o de otros sitios; siempre recurre a Apple Store o Play Store.

Ignora los mensajes SMS donde te pidan datos bancarios, pues mayormente se trata de estafas.

Aunque las apps bancarias cierran la sesión de manera automática por inactividad, cerciórate de salir de manera manual.

Actualiza tus claves de acceso de manera constante y, de preferencia, configura los datos biométricos.

Fija el MTU (Monto Transaccional del Usuario), con lo que se establece un límite de dinero para hacer transferencias.

Revisa constantemente el historial de operaciones de tus aplicaciones bancarias. Foto: Pexels

¿Qué hacer en caso de que tu app bancaria sea atacada?

En caso de que no reconozcas un cargo o una operación, comunícate de inmediato con tu banco para solicitar una aclaración. El tiempo de respuesta depende de la institución, por ejemplo de 7 días o hasta 30.

Si el banco no atiende tu problema, solicita orientación a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través del teléfono 55 5340 0999 o 800 468 8722.

Otra opción es acercarte a la Policía Cibernética, organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante los canales 55 5242 5100 ext. 5086 o policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Con estas medidas podrás tener brindadas tus aplicaciones bancarias.

