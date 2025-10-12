Las aplicaciones de préstamos financieros no siempre son confiables. Y es que también son utilizadas por ciberdelincuentes para cometer fraudes, estafas y otros tipos de delitos digitales. En Techbit te decimos cómo operan y qué hacer para proteger tus datos.

Algunas aplicaciones de préstamos pueden ser vulneradas por los ciberdelincuentes. Foto: Pixabay

Leer también Por qué debes apagar el wifi de tu celular al salir de casa

¿Cómo operan los fraudes en las apps de préstamos?

De acuerdo con instituciones como la empresa europea de ciberseguridad ESET, los delincuentes cometen fraudes por medio de apps que emulan ser oficiales, de tal modo que confunden a los usuarios con facilidad y los hacen caer en una trampa.

No solo las aplicaciones son usurpadas para hacer promesas falsas de préstamos, sino que la publicidad para que las descarguen también recurre a estrategias engañosas. A menudo, se difunden por medio de redes sociales (en forma de banners o enlaces engañosos) con los que incrementan sus probabilidades de llegar a más personas.

Cuando los usuarios caen en estas apps, ingresan su información bancaria, claves, contraseñas y datos de tarjetas en las que supuestamente se les hará el depósito del préstamo. Pero lo que en realidad provoca es que los delincuentes se aprovechen de sus datos personales.

Por lo general, las apps de préstamos fraudulentas ofrecen planes de pago demasiado atractivos para ser verdad, cantidades de dinero demasiado elevadas en pocos minutos y tasas de interés muy bajas, todo para llamar la atención de las víctimas.

Es probable que algunas de estas apps usurpen la identidad de instituciones financieras, de bancos y otras empresas verificadas para hacerse pasar por legítimas. Así que siempre presta atención a las promesas y la apariencia con la que lucen.

Y aunque las personas son más propensas a caer en sus garras, las empresas también son un blanco de ciberataques. Un informe de la red global de auditoría KPMG reveló que el 45% de compañías mexicanas resultaron víctimas de alguna estafa digital en 2024.

No compartas tu información en aplicaciones fraudulentas de préstamos. Foto: Freepik

¿Cómo evitar ser víctima de las apps de préstamos?

Algunas recomendaciones que te hacemos para que navegues en Internet sin preocupación de caer en estafas por apps de préstamos fraudulentas son:

No descargues contenido sospechoso: No instales información, documentos o aplicaciones desde sitios de internet, publicidad y enlaces que carecen de autenticidad, aunque se traten de medios reconocidos, pues recuerda que pueden ser imitados.

Baja un antivirus: Protege tu dispositivo con un antivirus para que, en caso de que descargues contenido falso, seas notificado y tu dispositivo sea limpiado.

Rechaza ofertas no oficiales: Si te encuentras con ofertas bastante atractivas de préstamos bancarios, no hagas caso, y mejor comunícate con tu institución financiera para preguntar si dichas promociones son reales.

Deniega solicitudes bancarias sospechosas en las que te pidan introducir datos personales.

No otorgues permisos innecesarios a portales de procedencia dudosa, como la ubicación o tus contactos.

Adicionalmente, estas medidas también protegerán tu dispositivo de contraer cualquier tipo de virus cibernéticos.

Ante cualquier sospecha de fraude por medio de estas apps o sitios de internet apócrifos, llama a tu banco para pedir un estatus de tus cuentas e información y así, evitar un posible robo. Además, puedes denunciar ante la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) estas extorsiones, utilizando su portal de fraudes financieros.

Leer también La función que acelera tu celular Android cuando la desactivas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters