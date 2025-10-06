Hoy en día, estar conectados todo el tiempo se ha vuelto casi una necesidad. Revisar mensajes, consultar redes sociales o trabajar a distancia son parte de nuestra vida diaria. Por ello, muchos usuarios mantienen el wifi de su celular encendido en todo momento, incluso cuando salen de casa.

Aunque esta práctica parece inofensiva, especialistas en seguridad digital advierten que hacerlo puede generar más daños que beneficios. Desde un mayor consumo de batería hasta vulnerabilidades de seguridad, la costumbre de no apagar el wifi puede convertirse en un riesgo silencioso.

En Tech Bit te explicamos por qué desactivar esta función es una de las mejores decisiones que puedes tomar antes de cruzar la puerta de tu hogar.

Por qué debes apagar el wifi de tu celular al salir de casa. Imagen: Pexels

Por esto deberías apagar el wifi de tu celular al salir de casa

Una de las razones por las que deberías apagar el wifi de tu celular al salir de casa es porque la batería se agota más rápido.

Incluso si no estás conectado a una red, tu celular sigue trabajando en segundo plano. El wifi permanece en constante búsqueda de conexiones disponibles, lo que provoca un gasto extra de energía que reduce la duración de tu batería.

Este consumo, aunque parece mínimo, puede marcar la diferencia a lo largo del día.

Por otro lado, no apagar el wifi del celular al salir de casa también implica un riesgo para tu seguridad y privacidad ya que de forma automática puede conectarte a redes abiertas en lugares públicos.

Esto implica exponer tus datos a terceros como información personal, contraseñas e incluso accesos bancarios.

En un contexto donde los celulares concentran cada vez más información sensible, desactivar el wifi al salir de casa no solo alarga la vida de tu batería, también protege tu privacidad. Una acción sencilla que conviene adoptar como hábito diario.

