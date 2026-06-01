La preocupación de Sabrina Carpenter por su seguridad llegó hasta los tribunales; y es que, obtuvo una orden de alejamiento temporal contra un hombre al que acusa de haber vigilado su casa durante semanas.

De acuerdo con TMZ, en los documentos judiciales presentados por la cantante, se reveló que el sujeto, identificado como William Applegate, apareció en casa de Carpenter en abril y desde entonces su comportamiento escaló hasta un incidente ocurrido el pasado 23 de mayo.

Ese día, Applegate logró evadir la seguridad de la residencia e intentó entrar por la fuerza. El episodio quedó registrado por una cámara de vigilancia y la propia artista compartió las imágenes.

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Aunque el hombre fue interceptado por la seguridad del lugar, se negó a retirarse; incluso, aseguró conocerla. Finalmente fue detenido por elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), aunque más tarde recuperó su libertad.

Pero el incidente no terminó con el arresto, según la petición, Carpenter afirma que el hombre regresó en al menos dos ocasiones y permaneció varias horas observando la casa desde su automóvil.

"La conducta de Applegate me ha causado un temor significativo y constante", declaró la artista. Además calificó el intento de allanamiento como una de las experiencias más perturbadoras que ha enfrentado.

La solicitud de la artista fue respaldada con imágenes de las cámaras de seguridad, testimonios de su equipo de protección y de un detective de la policía, quien afirmó que el acusado desarrolló una fijación "perturbadora" hacia la cantante.

Por ahora, un juez ordenó que Applegate permanezca al menos a 90 metros de distancia de Carpenter y de su residencia. La medida permanecerá vigente hasta el próximo 17 de junio, cuando se determinará si la orden de alejamiento se convierte en una restricción permanente.

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