En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

Indignada y contundente, la cantante estadounidense acusó al gobierno de emplear una de sus canciones sin permiso en un mensaje que parece promover las deportaciones, acción que calificó como “repugnante”.

A través de su cuenta de X, la intérprete reaccionó a una publicación de la en la que se escucha de fondo “Juno” (2004), uno de sus temas más populares.

El clip usa el fragmento donde se repite la frase “¿Alguna vez has probado esta?” para acompañar imágenes de detenciones agresivas realizadas por agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, además de incluir emoticones con ojos de corazón.

Carpenter escribió: “Este video es malvado. Nunca me involucres a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos”.

Ante ello, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió: “Aquí va un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?”

No es la primera vez que un artista reclama por el uso político de su obra. Neil Young y The Rolling Stones también han rechazado que su música sea empleada sin autorización.

El equipo de comunicación del presidente suele recurrir a canciones populares para ilustrar sus mensajes de campaña, mientras su administración mantiene políticas duras contra la inmigración ilegal y realiza redadas en viviendas y espacios donde podrían residir personas sin documentos.

