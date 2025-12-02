Más Información

sigue adelante y con la frente en alto, la mexicana ya comenzó con sus actividades como Miss Universo 2025, y durante su visita en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), refrendó su compromiso de levantar la voz.

La ONU es la mayor organización internacional del mundo, se fundó en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países para mantener la paz y la seguridad internacionales, promover relaciones amistosas entre naciones, el progreso social y los derechos humanos.

Fátima estuvo acompañada por la embajadora Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente alterna de México en la ONU, de quien se dijo inspirada.

En su cuenta de Instagram, donde Fátima ha tenido contacto permanente con sus seguidores expresó su sentir después de estar en su sede principal en Nueva York.

Fátima Bosch con Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente alterna de México en la ONU.
Fátima Bosch con Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente alterna de México en la ONU.

"Tuve la oportunidad de visitar la ONU. Un honor que me recordó que la humanidad debe ser más grande que cualquier diferencia. Desde las Naciones Unidas, aquí en New York, reafirmo mi compromiso con todas las causas que necesitan ayuda, gracias a la Embajadora Alicia Buenrostro Massieu, Representante Permanente Alterna de México en la ONU gracias por recibirme y por la charla tan interesante, siempre es un gusto conocer mujeres mexicanas que inspiran", se lee.

, donde fue coronada como Miss Universo 2025, Fátima ofreció un par de entrevistas en Los Ángeles, donde dejó claro que no regresará la corona ni la banda que ganó en el certamen de belleza, y lamentó que se haya hecho tanto escándalo con información sobre su padre y su familia.

Enfatizó que, un funcionario con una larga trayectoria en Petróleos Mexicanos (Pemex), no compró su corona como muchos dicen, y negó que su padre y , presidente de Miss Universo, se conocieran desde antes del certamen.

