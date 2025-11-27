Más Información

Hace una semana, fue coronada como . Desde ese momento, la joven comenzó con las actividades de su reinado en Tailandia, país en el que continua; hoy visitó el, donde se encuentra los restos de Sirikit Kitiyakara, la madre del actual rey de la región, fallecida apenas hace un mes.

A través de las redes oficiales del certamen, se compartió un video donde Bosch aparece arrodillada frente a la fotografía de Sirikit, conocida como la reina madre de Tailandia, nombrada así debido a su posición monarcal.

Se trata de un altar erigido en el interior del Gran Palacio de Bangkok, la residencia oficial del rey de Tailandia.

Fátima aparece, con un semblante de serenidad, observando fijamente la fotografía de Sirikit, mientras coloca una especie de collar de perlas frente al altar. A continuación, se le ve unir las manos en oración, mientras dirige sus ojos al suelo.

El video fue descrito con el siguiente texto:

"Honrando su legado y presentando respeto, en memoria de su majestad, la reina madre de Tailandia. Que su bondad y gracia perduren".

El vínculo que guarda la organización con Sirikit tiene que ver que, en 1965, la reina madre se interesó en solidarizarse con la joven que, en ese año, concursaba por la corona.

Se trató de Apasra Hongsakula, quien fue preparada por la misma Sirikit -en el palacio- antes de la gran final y de que la joven participante viajara a Miami Beach, donde se llevó a cabo el evento.

Con la reina consorte, la joven de 18 años aprendió etiquetas de comportamiento y fue provista de conocimientos sobre la vestimenta tradicional y la danza clásica de su país; todo esto la llevó a convertirse en la ganadora del certamen y la primera mujer tailandese en ser Miss Universo.

Apasra Hongsakula, Miss Universo 1965. Foto: Instagram
Apasra Hongsakula, Miss Universo 1965. Foto: Instagram

La reina madre falleció recientemente -a sus 93 años-; el 24 de octubre de este año.

Fue portadora del título y cargo de reina consorte del rey, por 66 años años, desde 1950, cuando contrajo nupcias con Bhumibol Adulyadej y, hasta 2016, cuando su marido falleció. En ese momento, su hijo, y actual rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, fue nombrado con el cargo monárquico. A partir de ese momento, Sirikit se alejó completamente de la vida pública.

Sirikit Kitiyakara, reina consorte de 1950 a 2016. Foto: Especial
Sirikit Kitiyakara, reina consorte de 1950 a 2016. Foto: Especial
