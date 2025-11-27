En septiembre de 2023, las prioridades en el entorno del empresario Raúl Rocha Cantú estaban claras.

Faltaban pocos meses para que se oficializara su compra del 50% de Miss Universo y su equipo más cercano tenía una misión urgente: gestionar su reputación digital para disociar su nombre de la tragedia del Casino Royale.

El empresario regiomontano, quien fue propietario del centro de apuestas en Monterrey donde 52 personas perdieron la vida en el atentado de 2011, necesitaba una hoja de vida limpia ante la opinión pública internacional.

Lee también: Tras la polémica por el triunfo de Fátima Bosch, crece la duda: ¿puede Miss Universo retirar una corona?

Las facturas corresponden a un anticipo hecho por Rodrigo Goytortua para limpiar la imagen de Rocha en Wikipedia. Se contrató a una empresa en España.

Comunicaciones internas y documentos financieros obtenidos por EL UNIVERSAL confirman que, el 19 de septiembre de ese año, su equipo jurídico coordinó el pago de servicios en España para la “edición de artículo según propuesta en Wikipedia español e inglés”.

La instrucción era precisa: resaltar su perfil empresarial actual y minimizar los enlaces a los hechos del pasado que manchaban su historial en los buscadores.

El encargado de ejecutar esa orden fue Raúl Rodrigo Goytortua Ortega. Los registros confirman que, en su rol de operador de confianza, gestionó directamente con Mauricio Rocha, hijo del dueño, el envío de la información fiscal y el pago inmediato a Europa.

Lee también: Raúl Rocha Cantú: La historia detrás de su compra de Miss Universo y las acusaciones en su contra

“Me pidió que le limpiara su imagen porque las únicas noticias que aparecían de él eran los asesinatos en el Casino Royale; entonces yo contraté a una empresa en España y dimos un anticipo para construir su Wikipedia”, afirma.

Hoy, es él quien demanda a Raúl Rocha Cantú y a un entramado de más de 10 razones sociales suyas, exigiendo ante el Noveno Tribunal Laboral Federal (bajo el expediente 296/2024) el pago de salarios devengados bajo el cargo de CEO del certamen que, asegura, desempeñó durante la transición de la marca.

“Todas sus empresas están con una estrategia de protección, que no tienen activos, no tienes nada con qué demandarlos... Rocha quería hacer Miss Universo con un equipo de trabajo mínimo y con un beneficio económico máximo”, dice.

Lee también: FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido

Goytortua Ortega es especialista en mercadotecnia y publicidad y accionista de la agencia Markethink (Publicidad y Tecnología Close Marketing), que presuntamente ayudó en la transición y reestructura comercial del certamen, una vez que la marca fue adquirida por Rocha.

El litigio exhibe una red corporativa ajena al certamen: según consta en el expediente, para intentar cobrar, emplazó a varias firmas que van desde “Soluciones Gasíferas del Sur” hasta “Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan”.

Más demandas

El patrón de rupturas no se limita al equipo local.

Los registros del Poder Judicial de la Ciudad de México confirman que la crisis alcanzó también a Karen Milena Celebertti Moncada, la histórica exdirectora de la franquicia en Nicaragua.

La empresaria, contratada por la dueña de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, tras ser desterrada por el régimen de Daniel Ortega, se incorporó al departamento de gestión de talento mundial. Desde la sede en México, y junto a su hija Luciana Argüello, tenía la misión de orientar la carrera de las reinas y finalistas. Sin embargo, esa relación laboral acabó en los tribunales.

Lee también: Loret de Mola revela modus operandi de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, para traficar huachicol y armas al narco

El Tribunal 8 Laboral de la CDMX registra que Celebertti presentó el 25 de febrero el juicio ordinario 87/2025 contra Legacy Equity Group, JKN Global Group y Raúl Rocha Cantú. El caso sigue en curso; derivó en un amparo admitido en junio.

El empresario arrastra, además, un historial de al menos tres juicios laborales previos en el Edomex (2015- 2016), donde trabajadores demandaron a diversas razones sociales como “Entretenimiento de Querétaro”, “Coordinadora Empresarial Euromex” y “Operadora de Alimentos Naucalpan”.