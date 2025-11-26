Más Información

Fátima Bosch, la mexicana ganadora de , mantiene actitud positiva después del triunfo y también de las críticas por su victoria, cuestionada por algunos y aplaudida por otros, quienes la consideran legítima, más si se toma en cuenta que Fátima, desde que era una niña, se robó el corazón de muchos con sus encantos.

Bosch, quien aún se encuentra en Tailandia, se pronunció hace unas horas desde su coronación, expuso algunos mensajes de odio que le han mandado y condenó enérgicamente los hechos, se comprometió a nunca quedarse callada ante la violencia.

“No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar”, enfatizó.

Fátima Bosch cautivó desde hace 18 años

Una pequeña y encantadora Fátima Bosch pisó una pasarela por primera vez hace 18 años, cuando en 2007 se presentó en un evento organizado por el DIF Tabasco.

La amante de la moda compartió en sus redes este video inédito que le mandó un amigo, quien lo compartió en sus redes acompañado de un mensaje cariñoso en el que alienta a Fátima a seguir triunfando.

"Desde hace mucho te debo estos videos Fátima y después de una ardua búsqueda los encontré y aquí te los comparto con mucho cariño, orgulloso de lo que has logrado. Muchas felicidades y a seguir triunfando", se lee.

Fátima luce un atuendo verde, con el que desfila sonriente mientras saluda a los presentes.

Fátima, creyente de Dios, también ha compartido reflexiones que hacen referencia al momento polémico que está viviendo:

"Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que otros piensen de ti. Dios conoce tu corazón", compartió en medio de la polémica que vive el certamen de belleza con la noticia que se dio a conocer hace unas horas, que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo protegido.

