Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

SCJN permite que boletas electorales tengan fotos

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Bangkok.- Un tribunal de Tailandia ha emitido una orden de arresto contra Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, en relación a un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de euros.

La orden fue emitida por no comparecer en un caso penal, confirmó este martes a EFE la corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, sin agregar más detalles al respecto.

Según el medio tailandés The Nation, la empresaria enfrentó un proceso judicial por supuesto fraude conjunto por un valor cercano a un millón de dólares, y estaba previsto que escuchara hoy la sentencia del caso, pero no acudió a la corte.

"Anne", como es conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares (18.6 millones de euros) a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

La magnate de medios tailandesa de 46 años, considerada por Forbes una de las mujeres transgénero más ricas del mundo, renunció a su cargo de directora de JKN en junio, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Pia Wurtzbach, Diana Fast, Fátima Bosch, Anne Jakrajutatip, Nawat y Raúl Rocha. Fotos: EFE e Instagram
Pia Wurtzbach, Diana Fast, Fátima Bosch, Anne Jakrajutatip, Nawat y Raúl Rocha. Fotos: EFE e Instagram

¿Caso de la copropietaria de Miss Universo se relaciona con polémica de Fátima Bosch?

La compañía explicó entonces en un comunicado que "Anne" había sido acusada de "cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas" sobre los estados financieros del conglomerado en 2023.

Asimismo, se le acusa de no mantener registros contables "completos, precisos y veraces" sobre el primer trimestre de 2024, cuando JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al mexicano Raúl Rocha, actual presidente del popular certamen de belleza, cuya final se celebró el pasado viernes en Tailandia.

El caso por el que se busca a "Anne" en Tailandia no guarda vinculación con la polémica por un presunto en la elección de la representante de México, , como ganadora de la edición de este año.

Aunque Jakkaphong cesó en junio como directora de JKN, mantuvo una relación pública y cercana con Miss Universo hasta finales de octubre, pero en noviembre dejó de ser vista en público, lo que ha alimentado versiones en medios tailandeses sobre su salida del país asiático.

La web de JKN finalmente ha borrado el perfil de "Anne" de su página web, 12 años después de que la tailandesa fundara el conglomerado sobre el que seguía teniendo el 26.39% de las acciones, según datos del tercer trimestre del año.

El 9 de noviembre de 2023, JKN Global Group pidió al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de su deuda debido a problemas de liquidez.

