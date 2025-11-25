Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil y quinto lugar en la final de Miss Universo, celebrado el jueves pasado, renunció a su título, con el argumento de que quiere ser fiel a sus convicciones éticas.

Sin embargo, su decisión ha sido asociada directamente al triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, título que señaló el músico Omar Harfouch (quien fungiría como jurado y declinó), la representante mexicana obtuvo por un presunto fraude del presidente del certamen.

“Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025, en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”, dijo Yacé en un comunicado emitido ayer.

Lee también Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia a su título; defender sus valores más arraigados, la razón

La joven explicó que su determinación tenía que ver con una forma de preservar sus ideales, sugiriendo que, continuar con su título sería proceder de forma contradictoria a estos.

“Debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían”, afirmó.

En tanto, el propio presidente del certamen, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dio a entender que Yacé nunca tuvo posibilidad de llevarse la corona por la cantidad de países en los que necesita visa para ingresar.

Lee también Raúl Rocha Cantú revela las razones internas detrás de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo

“La chamba es por un año en Miss Universo, 175 países le piden visa, entonces va a ser la Miss Universo que se la pasó en un departamento todo el año porque uno, el costo que te representa el trámite de visas, abogados, unas de ellas requieren seis meses de anticipación, entonces queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga en el mundo; si le piden el documento en tantos lugares está difícil”, señaló en entrevista con Adela Micha.

Briggita Schaback, Miss Estonia también renunció. En su caso, dijo, se debe a la presión de los escándalos de fraude en lo que se le estaba pidiendo ayudar a la organización ante el ojo público.

“Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título”.

Lee también Briggita Schaback, Miss Estonia, revela los motivos de su renuncia a Miss Universo y expresa apoyo a Costa de Marfil

Leonora Lysglimt-Rødland, la representante de Noruega en el certamen de belleza, se suma a la lista de concursantes que infieren fraude en el certamen. En un live de Instagram aseguró que el Top 10 ya estaba definido desde 15 días antes de la final.

“Todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos, era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, indicó.

En este sentido pero en otra categoría de Miss Universo, Nadeen Ayoub, la representante de Palestina, aseguró que era la ganadora en el apartado de “Persona Más Bella”, pero en cuestión de dos minutos fue superada por Miss Tanzania, que sumó más de 16 mil votos y se convirtió en campeona.

“Yo estaba liderando la votación por una buena distancia a poco más de media hora de que la votación cerrara y en tan solo dos minutos, la otra contendiente se fue arriba con más de 20 mil votos, lo cual es imposible de hacer a menos de que exista más de una persona votando y eso no es muy realista a menos de que se haga de manera interna”.