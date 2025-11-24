Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil 2025, ha dimitido. La joven renunció a su cargo, como representante de su país, con el argumento de que quiere ser fiel a sus convicciones éticas. Sin embargo, su decisión ha sido asociada, directamente, al triunfo de Fátima Bosch, como Miss Universo 2025, título que afirman que obtuvo por un presunto fraude del presidente del certamen.

A través de sus redes sociales, la joven marfileña dio a conocer que dejaría su título como Miss Costa de Marfil.

"Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025, en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”, dijo al inicio del texto.

Lee también: Siguen descalificaciones de Omar Harfouch; usa sus redes para comparar a Fátima Bosch con sus compañeras de Miss Universo, "¿a quién habrías elegido?", dice

Más adelante, Yacé argumentó que la determinación que tomó tenía que ver con una forma de preservar sus ideales, sugiriendo que, continuar con su título sería proceder de forma contradictoria.

“Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían”.

Esta decisión -como informó- está marcada por su retiro definitivo de cualquier actividad o programa que esté afiliado al Comité de Miss Universo.

“(...) Para alcanzar mi máximo potencial, debo mantenerme firmemente arraigada en mis valores, principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia; alejarme de este rolme permitirá dedicarme por completo a defender los valores que valoro”, ahondó.

Lee también: Tras el escándalo por su coronación, Fátima Bosch comienza con sus actividades como Miss Universo

Su reticencia a volver a trabajar con la organización, a cargo de Raúl Rocha Cantú, es lo que, para las redes sociales, significa un sinónimo de que está en desacuerdo con el título de Fátima que, desde que recibió la corona, ha sido desestimado.

La desacreditación que, cada vez cobra mayor peso en la opinión pública, fue impulsado por Omar Harfouch, exjuez de Miss Universo, el cual, habría renunciado a esa consigna, al descubrir el presunto fraude.

El músico ha afirmado que Rocha Cantú movió su influencia, como presidente de la organización, para que Bosch fuera seleccionada, debido a que a una de sus empresas le fue otorgado un contrato, por millones de pesos, por Petróles Mexicanos (Pemex), la empresa estatal en donde Bernardo Bosch Hernández, padre de la tabasqueña, tiene un puesto estratégico.

Lee también: Candidatas de Ecuador e Indonensia muestran inconformidad por resultados de Miss Universo 2025

Otra de las jóvenes que ha renunciado a su título es la delegada de Estonia,Brigitta Schaback, pero, de entre sus motivos, no menciona ni hace alusión directa a la corona de Bocsh, sino que expresa que fue a raíz de no empatar con la directora de Miss Universo, en su país, Natalie Korneitchik.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc