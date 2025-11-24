Más Información

,, que dimitó a su cargo, sigue haciendo publicaciones relacionadas al supuesto fraude que asegura que ha significado la ; ahora, se ha dedicado a compartir fotografías de la joven mexicana, junto al de otras de sus compañeras, para pedir a sus seguidores que elijan entre la que le parecía una mejor ganadora.

El músico franco-libanés comenzó a llamar la atención de las redes sociales, luego de que renunciara a participar como juez en la 74° edición del certamen -72 horas antes de la final-, debido a que sugirió que las finalistas del certamen habían sido seleccionadas fuera del margen del reglamento.

Al conocer que la delegada mexicana había obtenido el título, Harfouch afirmó que la joven tabasqueña era una "falsa ganadora", ya que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, habría impuesto su coronación, debido a presuntos negocios con Pemex, empresa estatal donde el padre de Fátima tiene un cargo.

Desde ese momento, el compositor se ha dedicado a compartir en sus cuentas oficiales las presuntas pruebas que justificarían sus dichos; entre ellos, ha reposteado publicaciones de algunas de las competidoras del certamen que han sugerido que no están conformes con que Fátima se haya llevado la corona.

Y, desde hace horas, el músico ha compartido una serie de fotografías en las que aparece Fátima, comparada con algunas de sus excompañeras con las que participó durante la contienda, preguntando a su más de un millón de seguidores acerca de cuál de las dos jóvenes les parece más merecedora de ser Miss Universo 2025.

En los comentarios, la mayoría, opta por elegir a la participante que no es la mexicana pues, si bien, cuando surgió la especulación de que su triufo tuvo lugar por un conflicto de intereses, eran pocos quienes daban crédito a esa versdión, entre más pasan los días, son más las personas que comienzan a dudar de la fiabilidad del certamen y sus resultados.

