El capitán de navío Humberto Enrique López Arellano seguirá preso por el caso de la red de huachicol fiscal en la Marina, debido a que Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, le negó un amparo contra el cambio de la prisión preventiva oficiosa y la vinculación a proceso que se le impusieron en septiembre de 2025, tras ser detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la FGR.

El juzgador resolvió negar el amparo y la protección de la justicia al exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, preso en el penal del Altiplano por presuntamente simular revisiones a buques cargados con combustible en las aduanas marítimas controladas por la Secretaría de Marina.

“La Justicia de la Unión NO ampara Ni protege a ******** (Enrique López Arellano), contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando quinto, en términos del considerando noveno de este fallo”, determinó el juzgador en su sentencia.

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Huachicol fiscal. Foto: Especial

Inconforme, López Arellano interpuso un recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 905/2025 que promovió desde septiembre del año pasado, mismo que se turnó a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para su resolución.

“Téngase por recibido el escrito presentado de manera electrónica por **, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la persona quejosa *****, con el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de referencia”, señala un acuerdo publicado este jueves por el juez Jorge Adrián Cruz Flores.

El nueve de septiembre de 2025, el capitán de navío Humberto Enrique López Arellano fue vinculado a proceso por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, en el asunto de la red de huachicol fiscal encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando Farías Laguna, por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos dentro de la causa penal 325/2025.

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La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a López Arellano, exdirector de supervisión de Aduanas Marítimas, de simular revisión a buques cargados con combustible y de obtener ingresos por más de 13 millones pesos entre 2020 al 2024.

Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, también rechazó amparar al también capitán de la Marina, Climaco Aldape Utrera, contra la vinculación a proceso que se le impuso dentro el mismo asunto de huachicol fiscal, por lo que continuará recluido en el penal del Altiplano.

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