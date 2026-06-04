La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo que recibió ayer del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer por medio de una carta, manifestó su apoyo “sin condiciones” a la Mandataria federal y quien aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que “son momentos de definición“ y que “yo me siento muy tranquila”.

La Mandataria federal aseguró que lo que quisiera la oposición es que ella rompiera con López Obrador y que criticara su sexenio.

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“Le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo y lo que dice de mí. ¿Qué quisieran los adversarios? No, pues que nos separamos, que hubiera división al interior de nuestro movimiento, que yo dijera `No es que fue malísimo´. Imagínense, luché con López Obrador en campaña dije `que siga la transformación´, y luego llegó aquí y dijo “No López Obrador, No. ¡No pues cómo creen”.

“Es un momento definición y la verdad yo me siento muy tranquila”, dijo.

Ayer, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

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A través de una carta difundida este miércoles desde Palenque, Chiapas, López Obrador sostuvo que funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de Morena y fortalecer a la oposición mexicana con el objetivo de recuperar influencia sobre el gobierno mexicano.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”(sic), afirmó el exmandatario, quien consideró que las acusaciones relacionadas con migración y narcotráfico responden a intereses electorales rumbo a los comicios de noviembre en ese país”.

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, durante su intervención en la penúltima conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional (27/09/2024). Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Sheinbaum rechaza que carta de AMLO afecte la relación con EU

Sheinbaum rechazó que el contenido de la carta pueda generar tensiones con Estados Unidos en medio de la actual coyuntura bilateral.

Cuestionada sobre si el posicionamiento del exmandatario, en el que reivindica la defensa de la soberanía nacional, podría interpretarse como una señal de preocupación por un riesgo para México o como un factor de tensión en la relación con Washington, Sheinbaum aseguró que se trata de una reflexión personal emitida en un momento relevante para el país.

“Él hace una carta con un posicionamiento, en un momento especial de México”, respondió.

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La mandataria aprovechó para criticar a sectores de la oposición y a comentaristas que, dijo, han cuestionado históricamente las posturas de López Obrador respecto a Estados Unidos, independientemente del contexto.

Sheinbaum recordó que durante el gobierno del republicano Donald Trump, López Obrador fue objeto de críticas tanto por defender la libertad de expresión del entonces mandatario estadounidense cuando fue suspendido de redes sociales, como por esperar la certificación oficial de los resultados electorales antes de felicitar a Joe Biden por su triunfo electoral.

“Cuando el presidente López Obrador dijo que estaba muy mal que le hubieran quitado la cuenta de Twitter a Trump porque eso era violar la libertad de expresión, recibió muchas críticas. Después, cuando decidió esperar hasta que el Colegio Electoral diera su veredicto para felicitar a Biden, también fue criticado”, señaló.

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La presidenta acusó de incongruencia a quienes hoy cuestionan la postura del exmandatario y sostuvo que muchas de esas voces mantienen vínculos ideológicos con sectores conservadores internacionales.

“Todos estos que ahora nos critican a nosotros, que están aliados con la ultraderecha de Estados Unidos, de Argentina y de España, son los mismos que criticaban al presidente López Obrador por esas decisiones”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que tanto ella como el exmandatario actúan con base en convicciones y en la defensa de los intereses nacionales.

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“Es construir convicciones. Es tener la certeza de lo que uno está haciendo por el bien de todas y de todos, por el bien de México y por el bien de los que menos tienen, por el bien del pueblo. Eso es lo que estamos haciendo”, expresó.

Al ser cuestionada sobre una de las afirmaciones contenidas en la carta de López Obrador, donde plantea que desearía el regreso del “otro Trump”, la presidenta evitó pronunciarse directamente sobre la política interna estadounidense y prefirió destacar comentarios que el mandatario republicano realizó durante las negociaciones comerciales entre ambos países.

“Hay una parte muy bonita que dijo el presidente Trump cuando se firmó el tratado sobre las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y es lo que nosotros pensamos. Lo dijo en su momento y yo creo que eso fue muy bueno”, comentó.

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