Washington.— El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se declaró este miércoles “impresionado” por la cooperación del gobierno mexicano en materia de seguridad, aunque insistió en que los cárteles controlan toda la frontera norte de México.

Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin, quien sustituye en el cargo a Kristi Noem, recordó su visita del pasado 21 de mayo, en la que se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta [Claudia] Sheinbaum y su gabinete sobre cooperación, y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración anterior” de Andrés Manuel López Obrador, señaló el funcionario en la audiencia, antes de añadir: “Aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”.

Sin embargo, al mismo tiempo dijo que los cárteles mexicanos controlan el territorio, tal como también ha asegurado el presidente Donald Trump.

Según Mullin, “cada centímetro de nuestra frontera sur, la frontera norte de México, está controlada por nueve cárteles diferentes, a los que llaman plazas, y tienen jefes de plaza en cada uno de ellos. De la mayoría de esos jefes de plaza, en realidad sabemos quiénes son todos. Los estamos buscando, los estamos arrestando y constantemente estamos haciendo frente a la amenaza”.

Mencionó que “a través de la CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos], la HSTF [Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional], y la asociación con el gobierno mexicano hemos visto una cantidad récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, además del arresto de estos líderes de cárteles”.

Aun así, señaló que los cárteles “son muy sofisticados y también están muy organizados”, y han comenzado a cambiar sus métodos de operación para introducir drogas en suelo estadounidense.

“Los cárteles se están adaptando actualmente porque tuvieron total libertad de movimiento durante la administración anterior, donde no invirtieron en tecnología; simplemente cruzaban caminando, en vehículo o a caballo”, dijo, aludiendo a la administración de Joe Biden.

Mullin dijo que ya se han detectado nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. “Por ejemplo, descubrimos recientemente un túnel por primera vez en muchos años, y estamos viendo más uso de tecnología de drones”. Así, se hizo eco de las declaraciones del martes del secretario estadounidense de Estado, quien expresó su temor de que los cárteles mexicanos comiencen a usar los drones “contra intereses estadounidenses”.

El túnel al que hizo referencia conectaba un negocio en Otay Mesa, en California, con la ciudad mexicana de Tijuana.

Se encontró más de una tonelada de cocaína y cuatro personas fueron detenidas.

Mullin habló también de que el gobierno de Trump está construyendo dos muros, con la idea de frenar el cruce de drogas.

“El muro primario es el primero que se construyó, y dado que los cárteles se adaptan, son criminales, son matones y son terroristas, tenemos que levantar un muro secundario, porque han estado cortando el muro y antes de que podamos responder en algunas de estas áreas remotas, han logrado atravesarlo”, reconoció.

Tras su reunión con Sheinbaum Pardo, Mullin dijo que “discutimos prioridades clave de Estados Unidos, incluyendo: fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas, sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, reforzar los compromisos operativos para nuestra seguridad fronteriza compartida y prevenir la migración ilegal”.

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