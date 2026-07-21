Una comunidad de más de 100 millones de seguidores en redes y uno de los canales de YouTube más vistos son las cartas de presentación de Fede Vigevani, quien está por vivir una experiencia distinta al internet, ahora en el encierro que significa ser habitante de "La casa de los famosos México".

El creador de contenido incursionará en una emisión de telerrealidad, formato en el que la popularidad de las redes queda de lado para que a través de la convivencia, las coincidencias con unos habitantes y las diferencias con otros, se mantenga dentro de la casa.

Consciente de ello, el uruguayo radicado en México hace una década, revisó temporadas anteriores y observó cómo el cautiverio impacta en la personalidad de los participantes, aunque asegura que su análisis está lejos de buscar debilidades.

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“Estuve viendo muchos videos de otras temporadas y analizando a todos los participantes. Me enfoco en conocerlos, no en lo negativo. Hay gente que ve los puntos débiles, pero yo no, ese no es mi objetivo”.

Más que llegar con una estrategia, Vigevani afirma que su intención es disfrutar la experiencia y fortalecer los lazos con algunos participantes, a quienes ya conoce.

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“Mi objetivo es entrar a divertirme y pasarla bien con todos. Yo conozco bien a Ese Pérez; he grabado videos con él, se me hace una persona muy graciosa y divertida. También a Karina Torres, pero habrá que ver cómo nos llevamos dentro”.

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Fede considera que esta temporada le resultará más cercana, porque varios habitantes han desarrollaron su carrera en el mundo digital.

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“Eso me dejó tranquilo, siento que va a haber buena conexión”.

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