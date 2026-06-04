El expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó que hay una “embestida” contra México desde Estados Unidos utilizando técnicas intervencionistas para debilitar a Morena y fortalecer a la oposición.

A través de una carta difundida este miércoles por la noche desde Palenque, Chiapas, el exmandatario —quien dijo que sólo saldría de su exilio de su rancho La Chingada, entre otras situaciones, para defender a la Presidenta— sostuvo que la Mandataria ha actuado con responsabilidad en la relación bilateral y rechazó las críticas y presiones provenientes de Washington; señaló que las recientes acciones del gobierno estadounidense contra México responden a intereses políticos y electorales, más que a una preocupación genuina por temas como el narcotráfico o la migración.

“No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo”.

Agregó: “Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral”, acusó.

El exjefe del Ejecutivo fue más allá y aseguró que funcionarios estadounidenses buscan afectar al movimiento que gobierna México.

“Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”, sostuvo.

La carta se da en medio de las tensiones diplomáticas registradas en las últimas semanas entre ambos países, luego de declaraciones de la embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre seguridad y narcotráfico, las cuales fueron respondidas por la Mandataria para que sea respetuoso en temas que sólo le competen a México, y reiteró el llamado al respeto de la soberanía nacional y al principio de no intervención.

En la parte final del documento, López Obrador manifestó su sorpresa por lo que considera un cambio en la actitud del presidente Donald Trump respecto a México.

Recordó que durante su administración mantuvo una relación de diálogo y cooperación con el republicano, con quien logró acuerdos en materia comercial, migratoria y de seguridad.

“Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté”, señaló.

Atribuyó ese cambio a la influencia de asesores y colaboradores del mandatario estadounidense y expresó su deseo de que rectifique su postura.

“Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior, que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras”, indicó López Obrador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.