La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que más de un millón 130 mil estudiantes participaron en el Mundialito Escolar 2026, un torneo que se llevó a cabo con la participación de 28 mil 621 escuelas donde se formaron 92 mil equipos de primaria, secundaria, medio superior y superior.

“Lo que queríamos es que del patio escolar llegaran a un estadio nacional y la semana pasada se tuvieron lugar estas finales. ¿Cómo se desarrolló? En primaria y secundaria tuvimos en la participación de más de 25 mil escuelas, fue un torneo primero por escuelas, luego zonas escolares, municipales, regionales, estatales, hasta que llegaron a la final de la semana pasada aquí en el Estadio Olímpico”, detalló Angélica Nohemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica.

Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio, la funcionaria destacó la participación de 490 mil (43% del total) de niñas en todas las etapas. Señaló que en el Estadio Olímpico Universitario se realizaron las 12 finales de primaria, secundaria, sub-14, sub-15, media superior y superior.

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“Y además, y algo que también fue una tarea muy importante que nos encomendó la presidenta, es que el torneo escolar es el mayor a nivel en la historia, también se convirtiera en visoria para detectar el talento de nuestras niñas y niños mexicanos”, indicó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), destacó que el Mundial Social fue una gran oportunidad para promover la salud, especialmente con la participación de dos botargas para fomentar 130 actividades con 750 mil participantes.

“Hemos hecho rutas de la desaceleración del sobrepeso y de la obesidad. Actividades con atletas de olimpiadas especiales, es decir, grupos vulnerables o con discapacidad intelectual, torneos con campeones paralímpicos, deportistas adaptados y educadores físicos, torneos con trabajadoras y trabajadores de la salud y el más reciente la Semana Nacional de Salud Pública”, recordó el funcionario.

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El secretario explicó que también se llevaron a cabo torneos en todas las entidades federativas y con la inclusión de todos los sectores del sistema nacional de salud. Tales como torneos comunitarios, distintos tipos de cascaritas, competencias, caminata mundialista, desfiles, carnaval de fútbol, clases de fútbol, dominadas, juegos de penaltis.

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