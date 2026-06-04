A siete días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, aseguró que México ha cumplido con los compromisos asumidos ante la FIFA y destacó los avances en materia migratoria, infraestructura deportiva y proyectos sociales vinculados al torneo.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Cuevas afirmó que el país llega preparado a la justa mundialista.

“Como bien lo comentó nuestra presidenta, estamos a solo siete días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. A estas horas, en siete días ya estaremos viendo gente yendo hacia el estadio. Hemos trabajado en dos ejes fundamentales: la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Mundial Social México 2026. Y en estos dos ejes, el equipo del gobierno de México ha metido muchos goles”, expresó.

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La funcionaria sostuvo que el gobierno federal cumplió con las condiciones establecidas por la FIFA, incluso después de renegociar algunos compromisos.

“Hoy podemos decir con mucha transparencia y con mucha claridad: compromiso cumplido”, señaló.

En materia de visas y movilidad internacional, destacó que se realizaron recorridos y simulacros en los principales aeropuertos del país para mejorar los procesos de ingreso de visitantes y delegaciones.

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“Nos hemos enfocado no solo en el trabajo de escritorio, sino, como bien nos indica la presidenta, llevarlo al territorio, llevarlo a la cancha”, indicó.

Cuevas destacó que la administración federal impulsó mejoras en la expedición de visas tanto para participantes del torneo como para turistas.

“Dentro de los goles que destaca el gobierno de México en este tema está, por ejemplo, la mejora en la expedición de visas. No solo trabajamos con FIFA para que la expedición de visas a los jugadores, árbitros, árbitras y directivos se pudiera hacer de forma más ágil, sino que nos metimos a revisar también los procesos de emisión de visas del gobierno de México para el público en general”, explicó.

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Entre las acciones implementadas mencionó la visa electrónica para ciudadanos brasileños y el sistema migratorio biométrico que opera para más de 40 nacionalidades.

Asimismo, resaltó los resultados obtenidos durante las pruebas operativas realizadas en marzo en Guadalajara y Monterrey.

“Tuvimos cuatro partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey. Esto nos sirvió para probar el trabajo realizado. Los tiempos de procesamiento en migración fueron de entre 20 y 25 minutos en Guadalajara y de 15 minutos en Monterrey. Para las delegaciones deportivas fue de 25 minutos para todo el vuelo en el que llegaban”, detalló.

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Según la coordinadora, esos tiempos de atención migratoria no se registran en otros aeropuertos de Norteamérica ni en otras sedes mundialistas.

Respecto al denominado Mundial Social México 2026, informó que el gobierno y las entidades federativas avanzan en la rehabilitación y construcción de espacios deportivos comunitarios.

“Comprometimos un total de 4 mil 208 canchas. Hay quienes tienen sus dudas, no tienen por qué tenerlas”, afirmó.

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Detalló que mil 200 canchas son desarrolladas directamente por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mediante una inversión de 2 mil millones de pesos.

También destacó la participación de los gobiernos estatales, particularmente la Ciudad de México, con 455 canchas; Nuevo León, con 515, y Guanajuato, con 301 espacios deportivos.

En cuanto a los murales comunitarios relacionados con el Mundial, informó que se contabilizan mil 326 realizados por gobiernos estatales y 4 mil 645 impulsados por dependencias federales, para un total de 5 mil 971 intervenciones.

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Cuevas señaló que, además de cumplir las obligaciones establecidas por la FIFA, el gobierno federal impulsó proyectos adicionales como la campaña “Gol por el Ambiente”, la donación de boletos para programas sociales y un esquema mediante el cual artesanos mexicanos podrán elaborar productos oficiales con licencia otorgada por la FIFA.

“La siguiente semana del 7 al 13 de junio, 382 nuevas cachas y 93 rehabilitaciones que nos da un total de 475. Hacia la tercera semana de junio nos quedan 49 canchas que estaríamos en proceso de concluir, se ha detenido por las lluvias y demás del universo total de mil 200 canchas”, explicó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

em/apr