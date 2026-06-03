Un total de 107 mil 349 aspirantes, equivalente al 87.98 por ciento de las personas registradas, han participado en las primeras cuatro jornadas del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la par que mil 117 sustentantes fueron bloqueados del sistema tras detectarse conductas contrarias a la normatividad durante la aplicación de la prueba.

La Máxima Casa de Estudios informó en un comunicado que durante la segunda jornada de aplicación, realizada los días 30 y 31 de mayo, presentaron el examen 51 mil 509 aspirantes, sin que se registraran incidentes que afectaran el funcionamiento de la plataforma digital.

De acuerdo con la institución, el sistema de evaluación operó de manera estable y fue supervisado por personal y autoridades universitarias mediante criterios institucionales apoyados por herramientas de inteligencia artificial (IA).

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La UNAM explicó que esta tecnología permite registrar y resguardar evidencias, además de emitir alertas cuando identifica patrones de comportamiento anómalos durante la aplicación del examen.

Como resultado del protocolo de vigilancia, se determinó bloquear el acceso al sistema a mil 117 aspirantes, cifra que representa menos del 1.3 por ciento del total de participantes registrados en los dos fines de semana de evaluación.

Precisó que la medida fue adoptada después de analizar las alertas generadas por el sistema y detectar conductas incompatibles con las reglas establecidas para el proceso de admisión.

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Asimismo, indicó que se identificaron inconsistencias y comportamientos atípicos en un número reducido de casos que actualmente se encuentran bajo investigación.

La Máxima Casa de Estudios exhortó a los aspirantes a no contratar personas o empresas que ofrecen servicios fraudulentos para presentar el examen, pues dichas prácticas vulneran la normatividad universitaria y pueden derivar en la cancelación de la evaluación e inclusive en posibles responsabilidades legales.

También llamó a quienes participarán en las próximas fechas a revisar la convocatoria y el instructivo oficial, así como a conducirse con apego a los principios de integridad y honestidad académica que rigen a la comunidad universitaria.

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