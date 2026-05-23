La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la labor de las y los docentes del país, a pesar de las protestas de maestros y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes anunciaron un paro indefinido el próximo 1 de junio con destino a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

“La educación pública es la mejor de todas las educaciones. Fueron muchos años que nos metieron en la cabeza que las mejores escuelas eran las particulares de las privadas. Las mejores escuelas son las públicas. Claro que quien quiera llevar a sus hijos, y tengan dinero para pagar una particular, está bien. Pero la mejor educación es la pública, y ¿saben por qué? Por las maestras y las maestros de México, que son mejor lo mejor que tenemos”, expresó.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, la cual otorga 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes escolares, la mandataria federal destacó los programas sociales que se han implementado en materia educativa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tabasco, durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina. Foto: Presidencia de México

Lee también Sheinbaum destaca acuerdo con Unión Europea en Tabasco; busca fomentar exportación de cacao a Europa

“El recurso como ustedes saben, viene de los impuestos, no es el gobierno, es el pueblo de México. Todo es lo que hacemos es regresarse al pueblo de México en obras públicas, en programas de Bienestar, en el programa la Escuela es Nuestra, en nuevas escuelas, nuevos hospitales. (…) Si las niñas y los niños son queridos, son felices, tienen lo mínimo indispensable, siempre podemos pensar en el futuro”, dijo.

Desde la Escuela Primaria "Adán Pérez", Sheinbaum reconoció a la población de Tabasco, donde se registraron las primeras civilizaciones, como los mayas, antes de que llegaran los españoles. Señaló que construyeron grandes ciudades, cultura y valores. Frente a niños y padres de familia, aprovechó para criticar la visión de Estados Unidos, gobernado por Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tabasco, durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina. Foto: Presidencia de México

Lee también VIDEO: Estudiantes del IPN mantienen toma del Canal Once; piden a Mario Delgado se resuelva pliego petitorio

“Nuestros vecinos del norte, muchas veces le dan mucho valor a lo material, como si tener dinero te hiciera feliz, y no hay gente que tiene dinero muy infeliz, hay gente que no tiene recursos y es muy feliz. Claro que hay que luchar para que todas y todos tengamos lo necesario, lo básico, lo indispensable, los derechos, la educación, la salud, y eso el gobierno tiene mucho que hacer”, explicó.

La presidenta de México mencionó que los mexicanos priorizan el amor y respeto a la familia, a los hijos e hijas, a los padres y compañeros de escuela. Así como el amor a la patria y a la historia del país. Después de acabar su intervención, pidió a los niños presentes que le explicaran la tendencia “six-seven”, gesto que se viralizó por un niño estadounidense en TikTok.

“¿Quién ve TikTok? No lo vean tanto eh”, dijo Claudia Sheinbaum a estudiantes, quienes le explicaron que también hay una canción generada por esta tendencia. Entre risas y aplausos, los niños bailaron parte de la coreografía y finalmente, hizo el gesto con la intención de complacer a su público infantil, no sin antes recomendar a las maestras que implementen la tendencia pero en español.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tabasco, durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina. Foto: Presidencia de México

Lee también Hugo Aguilar inaugura oficina jurídica intercultural de la Defensoría Pública en Sonora; "trabajamos para el pueblo", asegura

El gobernador de Tabasco, Javier May, señaló que la Beca Rita Cetina es un reconocimiento al esfuerzo los estudiantes y a la familias, por lo que busca disminuir la deserción escolar con becas y el programa “Inclusión Digital”, con el cual entregó 42 mil tabletas electrónicas a estudiantes de secundaria, con una inversión de 142 millones de pesos. Mientras que el programa de Becas a Jóvenes Deportistas de Alto Rendimiento beneficia a 500 atletas con una venta mensual de 10 mil pesos.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informó que en el cierre del ciclo escolar, se atenderán a 20 millones de estudiantes con una inversión de 136 mil millones de pesos. En Tabasco, explicó que se beneficiarán a 500 mil estudiantes y precisó que dicho mandatario estatal realiza una inversión superior a los 3 mil 600 millones de pesos.

“Hoy ya es una realidad para todo el país, este es el inicio la Beca Rita Cetina para primaria, pero una vez que pasen a secundaria pues estarán recibiendo la beca continuidad de Rita Cetina ya de forma bimestral. Lo mismo será el apoyo para quienes estudian la prepa y también hay una beca para quienes estudian la licenciatura”, destacó el funcionario al afirmar que la educación es una prioridad para el gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft