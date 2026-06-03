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En el décimo día de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un grupo de manifestantes entró por la fuerza a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), localizadas en la Avenida Universidad 1200, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este miércoles, cuando miembros de la CNTE derribaron una de las vallas perimetrales que resguardaban dicha dependencia. Para lograrlo, usaron postes de alumbrado público que se encontraban en una obra cercana al inmueble.
Después de abrir un acceso, alrededor de 20 personas encapuchadas ingresaron al edificio, donde, presuntamente, causaron daños al mobiliario, rompieron cristales y prendieron fuego a parte de las instalaciones.
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Esta irrupción tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Luego, los encapuchados regresaron a las filas del bloqueo que mantenían sobre Avenida Universidad y se retiraron del lugar.
Al interior del inmueble se pudieron observar los daños ocasionados tras el enfrentamiento con elementos de seguridad. Cristales rotos, mobiliario quemado y rastros del incendio quedaron en distintas áreas de las oficinas, mientras continuaban activadas las sirenas de emergencia.
Durante los hechos, una mujer policía auxiliar resultó intoxicada por el humo generado por el fuego y recibió atención médica.
Una hora después de la incursión, equipos de emergencia arribaron a la sede de la SEP para sofocar los puntos de incendio y brindar atención a las personas lesionadas.
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dft/bmc
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