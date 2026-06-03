Representantes de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda, así como autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), entregaron este miércoles un avance de respuestas al pliego petitorio del movimiento estudiantil, en el cual se comprometen a prohibir el cobro de cuotas de inscripción y reinscripción, democratizar el proceso de designación de la Dirección General de dicho Instituto e instalar una mesa permanente para atender las demandas de la comunidad politécnica.

A través de un comunicado, esta institución educativa precisó que el documento fue entregado por el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva, y da cuenta de la instalación de una mesa permanente instruida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la intención de analizar las necesidades prioritarias del IPN, incluidas las planteadas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Entre los principales compromisos destaca la decisión de impedir que el Instituto cobre cuotas de inscripción, reinscripción o cualquier aportación que condicione el acceso, permanencia o continuidad de los estudiantes en sus estudios.

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Asimismo, el gobierno federal informó que se impulsará un proceso para democratizar la definición de la persona titular de la Dirección General del IPN, mecanismo que deberá construirse con la participación de la comunidad politécnica.

La respuesta también establece que no habrá represalias contra estudiantes, docentes, trabajadores o integrantes de la comunidad que hayan participado en las movilizaciones.

“No habrá algún tipo de represión o represalia administrativa, académica, física, laboral o de cualquier otra índole contra las personas de la comunidad politécnica”, señala el documento.

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Respecto al Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C., las autoridades informaron que se encuentra en proceso de disolución y que se realizará una auditoría externa para garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de recursos públicos.

El documento fue firmado por Nelson Octavio Puc Cruz, en representación del secretario particular de la Presidencia de la República; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y Jaime Larrazábal Escárraga, coordinador de las Unidades de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La entrega de estas respuestas ocurre en el marco de las negociaciones entre autoridades federales y estudiantes movilizados, quienes han demandado cambios en la administración, el financiamiento y los mecanismos de participación dentro del Instituto Politécnico Nacional.

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