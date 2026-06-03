El Patronato Corazón Guinda y Blanco informó que comenzará una auditoría externa y el proceso de liquidación de dicha asociación, luego de la terminación del Convenio General de Colaboración que mantenía con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A través de un comunicado, esta organización señaló que la revisión externa tendrá como fin verificar cada una de las operaciones hechas durante la vigencia del convenio, las cuales —aseguró— se encuentran debidamente respaldadas y documentadas en expedientes, así como en la emisión de comprobantes fiscales.

Indicó que el procedimiento busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas acerca de las actividades efectuadas durante el periodo de colaboración con el IPN.

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Además, anunció que dará inicio al proceso de liquidación del Patronato Corazón Guinda y Blanco a partir de sus estatutos y a la normatividad aplicable. Precisó que los proyectos y compromisos formalizados hasta la fecha de conclusión del convenio serán finalizados antes de empezar dicho procedimiento.

Esta asociación agradeció la confianza, el apoyo y la colaboración de las autoridades y dependencias politécnicas con las que trabajó en beneficio de la comunidad politécnica.

“Los proyectos y compromisos que hayan sido formalizados hasta la fecha de terminación del convenio serán concluidos previo al inicio del proceso de liquidación”, señaló la organización, que cerró su mensaje con un agradecimiento a la comunidad politécnica por los años de colaboración.

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dft