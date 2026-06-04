La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el gobierno federal realizó una inversión cercana a los 37 millones de pesos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán para modernizar servicios, fortalecer la conservación del patrimonio y mejorar la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las acciones cobran especial relevancia luego del tiroteo ocurrido el 20 de abril de 2026, cuando un hombre armado abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna, provocando la muerte de una turista canadiense y dejando más de una decena de extranjeros heridos, hecho que encendió las alertas sobre las condiciones de seguridad en uno de los sitios arqueológicos más visitados del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Curiel de Icaza explicó que la intervención en Teotihuacán forma parte de una inversión nacional de alrededor de 400 millones de pesos destinada a 46 zonas arqueológicas, 15 museos y la restauración de 12 juegos de pelota emblemáticos.

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“En Teotihuacán hubo una inversión de alrededor de 37 millones de pesos, lo cual es un plan integral, esto no termina ahorita, seguiremos, por supuesto, con partes fundamentales de conservación, pero en este caso hay una transformación muy importante”, afirmó.

La funcionaria detalló que los recursos permitieron renovar taquillas, sanitarios, señalética y espacios de atención al público. Además, se instaló una nueva cartelera digital con puntos de Wi-Fi que permitirá a los visitantes descargar recorridos personalizados de acuerdo con el tiempo disponible, el tipo de experiencia deseada o el perfil del visitante.

“Hay una cartelera ya que vas a poder descargar con puntos Wi-Fi donde escoges tu recorrido, cuántas horas, cuánto tiempo quieres estar ahí, si es para niños; está traducido a varios idiomas, también a lenguas”, explicó.

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Como parte de las mejoras, la Secretaría de Cultura habilitó un nuevo Museo de la Grandeza Teotihuacana y renovó los tres museos con los que cuenta el complejo arqueológico mediante una nueva museografía.

Curiel destacó entre las piezas exhibidas una pelota de hule utilizada en el juego de pelota con una antigüedad estimada de 3 mil 500 años.

“Los invitamos a que vayan a ver a los tres museos que tiene Teotihuacán restaurados con nueva museografía”, señaló.

La secretaria adelantó que el próximo lunes realizará una visita al sitio para presentar los avances de las obras, las cuales forman parte de la estrategia gubernamental para dejar un legado cultural permanente más allá de la justa mundialista y fortalecer la infraestructura turística y patrimonial del país.

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