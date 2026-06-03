Luego de los señalamientos del investigador Bolfy Cottom y del reconocido arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, de un intento de censura en la realización del Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación de este lunes, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, compartió un comunicado donde negó que hubieras alguna instrucción para cancelar o censurar el desarrollo de la mesa académica.

“La libertad de expresión, de pensamiento, de investigación y de cátedra son derechos que ejercemos y defendemos como servidores públicos y como gobierno”, se puede leer en la tarjeta informativa.

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Sin embargo, la funcionaria dijo que aunque no haya “coincidencia ideológica”, “nunca se cerrarán espacios ni se darán instrucciones, como en aquellos tiempos, desde instancias superiores, para acallar voces críticas, debates académicos o idea alguna”.

En su comunicado, Curiel de Icaza “ratificó” su respeto al arqueólogo Eduardo Matos. “La Secretaría de Cultura ratifica su respeto al Dr. Matos Moctezuma, uno de los investigadores más importantes de México, cuya trayectoria ha sido fundamental para la arqueología nacional. Sus opiniones se escuchan siempre con atención y respeto”, concluye.

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¿Qué dijo Eduardo Matos en el Seminario?

En la participación del arqueólogo este lunes en el Seminario organizado por Cottom, se habló de la precariedad que azota al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el desinterés de las autoridades en la cultura y en la ciencia.

La participación de Eduardo Matos, titulada “Estos tiempos que vivimos”, se desprende de un texto de su autoría, que originalmente sería leído en el Museo Nacional de Antropología en un evento dedicado al aniversario luctuoso de Miguel León-Portilla, el cual fue cancelado. Pero dicho escrito fue publicado en el número más reciente de la revista "Arqueología Mexicana".

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“A partir de 2018, con el cambio de gobierno, se notó de inmediato que no había un gran interés en los aspectos científicos y culturales, y cómo se manifestó, pues restándole una serie de fondos a diversas instituciones, eso lo vimos claramente expresado en cómo se mermaba, por ejemplo, a las academias mexicanas de la Historia y de la Lengua, a El Colegio Nacional, al INAH mismo, al INBAL, vimos cómo se les restaban medios económicos, vimos cómo se reducía hasta el 50% de presupuesto de algunas de esas instituciones”, señaló el profesor emérito.

Pero a la par de que las instituciones iban siendo mermadas, explicó Matos, proyectos federales como el Tren Maya se desarrollaban a pesar de las evidencias de expertos que denunciaban posibles daños irreversibles. “El Tren Maya repercutió en nuestro medio, sí, pero trasciende incluso a lo internacional, y se habló de las repercusiones al medio ambiente, a las comunidades locales, y la arqueología”.

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