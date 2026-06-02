Museos en el Centro Histórico han cerrado sus puertas debido al plantón de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Entre los afectados se encuentra el Museo Nacional de Arte (Munal), que esta mañana indicó que “por causas ajenas a este recinto” estará cerrado hasta nuevo aviso.

El museo explicó a este diario que se tomó la decisión para “garantizar condiciones adecuadas de operación, atención y seguridad para visitantes y trabajadores” y que reabrirá hasta que “haya condiciones”.

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Otro espacio afectado es el Museo de la Ciudad de México, en Pino Suarez #30, quienes piden estar atentos a sus redes sociales para conocer su fecha de reapertura.

Otros museos que han anunciado su cierre son el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Archivo de la Fotografía y todas las sedes culturales de Secretaría de Hacienda.

Bajo las demandas principales de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, el magisterio disidente volvió a las calles de la Ciudad de México en su paro nacional del 1 de junio, con la exigencia de reunirse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los maestros se encontraron ayer con vallas que bloquean el paso al Zócalo Capitalino. En su intento de derribarlas, los manifestantes fueron enfrentados por la policía con gas lacrimógeno, varillas de metal y balas de goma, indicaron los profesores, El enfrentamiento dejó dos maestros heridos: uno por un varillazo en la mejilla y otro con riesgo de perder el ojo, tras recibir el impacto de los fragmentos de un artefacto. Según la policía capitalina, no se usaron balas de goma ni petardos, como acusó el magisterio.

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El plantón de la CNTE en el Centro Histórico continúa y hoy habrá otro en Reforma y Circuito Interior.

(Con información de Eduardo Dina y Juan Carlos Williams)

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