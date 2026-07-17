La bancada de Morena en la Ciudad de México respaldó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las instituciones del Gobierno frente a la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.

El grupo parlamentario en el Congreso capitalino señaló que durante todo 2026, el PAN ha insistido en instalar la narrativa de que los gobiernos de la 4T operan como un supuesto “narcogobierno”.

“Creemos en un principio que no admite excepciones: nadie está por encima de la ley, sin importar el color partidista de quien resulte señalado”, expuso.

Lee también PAN denuncia ante la Contraloría a director del Metro; lo acusa de entregar contratos a empresas “consentidas” en remodelación de Línea 2

Morena CDMX respalda investigación de FGR contra Ernesto Ruffo Appel; "derrumba" narrativa del PAN sobre un narcogobierno, dice. Foto: Especial.

Indicó que fue un señalamiento repetido en tribunas, entrevistas y redes sociales, sin que en ningún momento se presentara una sola prueba que lo sostuviera, y “hoy, con los elementos que la propia Fiscalía ha dado a conocer, esa narrativa se derrumba por su propio peso”.

“La detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalado tras un año de investigación exhaustiva como parte de lo que las autoridades han descrito como la red de contrabando de combustible más grande documentada hasta el momento, deja en evidencia quién ha convivido realmente con estructuras de ilegalidad”, refirió.

[Publicidad]

“Durante meses se acusó sin pruebas; hoy hay una investigación en curso, con resultados concretos, contra uno de los suyos. Así lo ha dejado en claro el Gabinete de Seguridad”, agregó.

Morena dijo que este respaldo a la investigación “es congruencia con lo que hemos sostenido siempre: que las instituciones sigan su curso, con pleno respeto al debido proceso, y que no haya impunidad para nadie”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr