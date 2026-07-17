Las lluvias torrenciales que azotaron la tarde del jueves la región fronteriza de Nogales dejó consecuencias fatales. Este viernes fue localizado en Nogales, Arizona, el cuerpo de una de las dos personas que fueron arrastradas por la corriente de un arroyo mientras continúa la búsqueda de la segunda víctima.

Autoridades estadounidenses informaron que el cadáver recuperado corresponde a un hombre.

Desde las primeras horas del viernes se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el cauce del arroyo con la participación de corporaciones de emergencia de Nogales, Río Rico y Tubac, Arizona.

A las labores también se sumaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nogales, Sonora, y personal de Protección Civil estatal, en una coordinación binacional para intentar localizar a la persona que permanece desaparecida.

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Sin embargo, la tarde de este viernes, las autoridades informaron que no hubo resultados positivos en la búsqueda de la segunda víctima, por lo que las acciones fueron suspendidas temporalmente y se reanudarán mañana sábado a las 7:00 horas.

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Mientras, en Nogales, Sonora, el gobierno municipal reforzó los operativos preventivos para evitar que personas permanezcan en embovedados, arroyos y cauces, considerados puntos de alto riesgo durante las tormentas.

La titular de Protección Civil Municipal, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, informó que durante los recorridos realizados el jueves fueron retiradas 15 personas en situación de calle que se refugiaban en embovedados, además de varios perros que permanecían con ellas.

La funcionaria explicó que estos espacios pueden inundarse en cuestión de minutos cuando se presentan lluvias intensas, por lo que permanecer en su interior representa un riesgo extremo para la vida.

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Como parte de las acciones preventivas, este viernes fue rescatado un hombre de 57 años, originario de Guanajuato, que se encontraba bajo el embovedado de la calle 5 de Febrero, antes del pronóstico de nuevas precipitaciones.

Las autoridades también acordonaron accesos a cauces y zonas susceptibles de inundación para impedir el ingreso de personas y reiteraron el llamado a la población a reportar al número de emergencias 911 a cualquier persona que se encuentre refugiándose en estos sitios.

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Las lluvias asociadas al monzón mexicano han provocado un incremento en el caudal de arroyos y canales tanto en Sonora como en el sur de Arizona, por lo que las autoridades mantienen la alerta y exhortan a la población a evitar cruzar corrientes de agua o ingresar a zonas de riesgo durante las tormentas.

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