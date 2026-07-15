Toluca, Méx.- El nuevo partido político Somos MX en el Estado de México señaló que la creación de figuras como "Coordinadores de la Defensa de la Transformación" de Morena, "Coordinadores del Cambio y Defensores de la Familia" del PAN y recientemente "Defensores de México" del PRI, resultan una simulación para ‘aventajar’ y adelantar los tiempos electorales.

“En México estamos presenciando un fenómeno que debería preocupar a cualquier persona que crea en la democracia: la normalización de adelantarse a los tiempos que marca la ley electoral mediante figuras que, aunque reciben distintos nombres, persiguen un mismo objetivo político”, señaló en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

Aseguraron que el fondo de estas figuras es construir estructuras y posicionar perfiles rumbo al Proceso Electoral 2026-2027, el cual legalmente aún no inicia, lo cual no abona a la certeza jurídica y genera una competencia desigual, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

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“No basta con cambiar el título de una figura política para sostener que las reglas se respetan. La congruencia democrática exige actuar de manera distinta, no únicamente hablar distinto”, se agregó.

El partido político exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en el ámbito de sus respectivas competencias, a ejercer plenamente su función como árbitros de la contienda supervisando estas conductas, investigando posibles violaciones a la legislación electoral y, en su caso, imponiendo las sanciones que correspondan.

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“La ley debe aplicarse sin excepciones, sin distingos y con el mismo rigor para todas las fuerzas políticas porque la democracia no se defiende adelantándose a las elecciones, la democracia se defiende respetando sus reglas”.

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En este sentido Somos MX Edoméx se comprometió a respetar los tiempos legales, los procedimientos establecidos y cada etapa del calendario electoral. “No buscaremos atajos, simulaciones ni mecanismos que pretendan sustituir las reglas democráticas. Estamos convencidos de que quien aspira a gobernar respetando la ley debe comenzar por cumplirla”.

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