Este 16 de julio se estrenó en las salas de cine la cinta "La Odisea", a cargo del británico Christopher Nolan, una nueva adaptación del clásico poema escrito por Homero, que cuenta la historia de Odiseo, rey de Ítaca, tras terminar la Guerra de Troya y volver a su hogar junto a su esposa e hijo.

A pocas horas de su estreno, el filme ya ha obtenido un 95% de aprobación en la plataforma Rotten Tomatoes. Con un presupuesto de 250 millones de dólares este proyecto se filmó en su totalidad con cámaras IMAX, posicionándose como una de las adaptaciones más ambiciosas del 2026.

La cinta se filmó en 2025, utilizando escenarios reales en distintas locaciones de seis países: Grecia, Marruecos, Italia, Islandia Escocia y EU, durante 91 días. Según la producción, se utilizaron cerca de 640 kilómetros de película IMAX, una longitud mayor a la distancia entre Toronto y Nueva York.

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"La Odisea" se estrena el próximo 16 de julio. Foto: IMDb

¿Quién es quién en el reparto de La Odisea?

La cinta está protagonizada por el actor Matt Damon, quien encarna al héroe griego Odiseo, rey de Ítaca y valiente guerrero que se enfrenta a los peligros del océano y oscuros desafíos de deidades y criaturas mitológicas, como el impoluto Poseidon o el ciclope Polifémo.

Por su parte, la actriz Anne Hathaway da vida a la esposa de Odisea, Penélope, quien tras 20 largos años de espera mantuvo su lealtad a su esposo. Con una gran astucia y un carácter duro, logra evadir a las molestas propuestas de sus pretendientes, que tratan de tomar el lugar del rey.

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El actor británico Tom Holland se encarga de interpretar a Telémaco, único hijo de Odiseo, que, con gran determinación trata de construir su propia historia bajo la guía de la diosa Atenea, mientras trata de superar sus miedos y temores para proteger a su madre y al reino de Ítaca.

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Fotograma de Matt Damon y Zendaya en "La Odisea". EFE/ Melinda Sue Gordon/universal Pictures.

La actriz de 29 años Zendaya interpreta a Atenea, diosa de la sabiduría y principal protectora de Odiseo durante su travesía, mientras que Travis Scott encarna a un bardo o poeta, un personaje antiguo que funge como narrador dentro de la película, conectando la poesía oral con el rap moderno.

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El actor Robert Pattinson encarna a Antínoo, el más poderoso y violento de los pretendientes que buscan casarse con Penélope y quedarse con el trono de Ítaca. La modelo y actriz sudafricana Charlize Theron interpreta a Calipso, la ninfa que mantiene retenido a Odiseo durante años en la isla de Ogigia.

La keniana-mexicana Lupita Nyong'o asume el papel de Helena de Troya, reina de Esparta, y su hermana Clitemnestra, mientras que Jon Bernthal da vida a Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón, cuyo conflicto con Troya desencadena la guerra. Ambos reciben con gran hospitalidad a Telémaco.

Primer vistazo de Matt Damon como Odiseo, rey de Ítaca. Foto: Redes Sociales

El cineasta estadounidense Benny Safdie interpreta a Agamenón, rey de Micenas y comandante de las fuerzas griegas durante la Guerra de Troya, mientras que el comediante John Leguizamo da vida a Eumeo, el leal porquerizo de Odiseo que permanece fiel a su rey durante su ausencia.

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El británico Himesh Patel interpreta a Euríloco, segundo al mando de la tripulación de Odiseo y uno de sus principales compañeros de viaje, mientras que el actor Elliot Page da vida a Sinón, personaje vinculado a la caída de Troya, incorporado por Nolan para ampliar el contexto del conflicto.

La modelo Mia Goth interpreta a Melanto, una de las sirvientas del palacio de Ítaca que traiciona la confianza de Penélope al convertirse en amante de Antínoo, mientras que Samantha Morton da vida a la bruja Circe, quien convirtió en cerdos a parte de la tripulación de Odiseo.

¿En dónde ver La Odisea en IMAX?

Estas son las algunas salas IMAX disponibles en la Ciudad de México:

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Cinépolis

Fórum Buenavista

Universidad

Perisur

Cinemex

Antara Platino

Santa Fe

Parque Delta

Parque Tezontle

Encuentro Oceanía

*Con información de César Olivares

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