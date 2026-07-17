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Pachuca, Hgo. - Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo durante acciones de patrullaje y vigilancia realizadas en el municipio de Tula, Hidalgo, presuntamente utilizados en actividades delictivas en esa región.
La Comandancia de la I Región Militar y de la 18/a Zona Militar informaron que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se llevaron a cabo recorridos de vigilancia en dicho municipio, lo que derivó en el aseguramiento del armamento y demás objetos.
De acuerdo con el informe, fueron decomisadas tres armas largas, 15 cargadores, 408 cartuchos de diversos calibres, equipo táctico y un vehículo, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Las autoridades señalaron que será la FGR la encargada de continuar con las investigaciones y las diligencias periciales para determinar la situación jurídica relacionada con este aseguramiento. Asimismo, destacaron que el operativo se realizó en coordinación con diversas corporaciones de seguridad, como parte de las acciones para combatir a la delincuencia organizada.
El municipio de Tula es considerado uno de los principales focos rojos en materia de seguridad en el estado de Hidalgo, debido a los constantes hechos de violencia vinculados con el robo de hidrocarburos y el narcomenudeo.
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Además de Tula, municipios como Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan y Tetepango han sido identificados por las autoridades como zonas con alta incidencia delictiva.
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JACL
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