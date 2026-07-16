Pachuca. - Pobladores de la colonia El Águila, en la comunidad de Progreso, municipio de Atotonilco de Tula, denunciaron la operación de un almacén clandestino de coque, donde se encontraban al menos 20 toneladas de este material, sin contar con los permisos correspondientes para desarrollar esta actividad.

De acuerdo con los habitantes de la zona, desde hace varios meses un grupo de personas instaló una bodega para almacenar coque, producto derivado de la refinación del petróleo, lo que ha provocado contaminación en calles, viviendas y áreas verdes.

Explicaron que el sitio opera sin las condiciones necesarias para evitar la contaminación ambiental, ya que los camiones de carga que transportan el material dejan residuos sobre la carretera. El coque se dispersa y afecta techos, patios y jardines de las viviendas cercanas, lo que, aseguraron, representa un riesgo para la salud.

Lee también Asesinan al periodista Josué Martínez en Puebla; atacantes lo ejecutan frente a su madre y su hijo en San Martín Texmelucan

Clausuran almacén clandestino de coque en Atotonilco de Tula, Hidalgo; vecinos denunciaron contaminación. Foto: Especial.

Ante estos hechos, un grupo de vecinos se manifestó y bloqueó el acceso al inmueble para exigir su cierre definitivo, además de solicitar la presencia de las autoridades para investigar la situación. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Reglamentos, Ecología y Salud del municipio, quienes realizaron una inspección.

Durante la revisión se constató la presencia de al menos 20 toneladas de coque. Al requerir a la empresa la documentación correspondiente para su operación, únicamente presentó algunos oficios, sin acreditar los permisos municipales necesarios. Además, las autoridades detectaron irregularidades en el almacenamiento y manejo del material.

[Publicidad]

Como resultado de la inspección, se inició un procedimiento administrativo que derivó en la clausura del establecimiento. En el sitio, además del almacenamiento, también se realizaba el trasvase del coque a camiones, por lo que las autoridades señalaron que existía un manejo inadecuado del material, ya que éste requiere condiciones especiales de transporte y confinamiento para evitar su dispersión.

Lee también Elizabet Montoya alerta por violencia en Sinaloa; denuncia que 173 menores han sido asesinados en los últimos dos años

Clausuran almacén clandestino de coque en Atotonilco de Tula, Hidalgo; vecinos denunciaron contaminación. Foto: Especial.

Asimismo, informaron que se dará vista a las instancias estatales y federales competentes, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que realicen las inspecciones correspondientes y determinen la responsabilidad de los propietarios, así como los posibles daños ambientales ocasionados.

[Publicidad]

De esta manera, la empresa permanecerá clausurada mientras continúan los procedimientos administrativos.

Por su parte, los vecinos adelantaron que formalizarán sus denuncias ante las autoridades ambientales y presentarán evidencia de las afectaciones que, aseguran, ha provocado esta actividad.

Finalmente, exigieron la implementación de un plan de limpieza y remediación ambiental, además de advertir que mantendrán vigilancia para impedir que el almacenamiento de coque vuelva a operar y con ello se generen nuevos riesgos para la salud de la población.

[Publicidad]

dmrr/cr