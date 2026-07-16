Desde el primer partido en el Mundial 2026 de Cabo Verde, Vozinha se encargó de mostrarle al mundo su calidad bajo los tres postes, sin importar que tuviera 40 años.

La gran actuación ante España en la fase de grupos ocasionó que el veterano arquero se convirtiera en un fenómeno en redes sociales. Una vez finalizado el encuentro, Vozinha pasó de miles de seguidores a millones, colocándose como uno de los jugadores queridos por la afición.

Conforme fue avanzado la Copa del Mundo, el portero caboverdiano también dio muestra de su increíble talento para salvaguardar su arco, ganado méritos para conseguir un nuevo equipo para esta temporada, pues disputó el torneo sin pertenecer a algún club.

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Vozinha, guardameta de Cabo Verde, celebra con fans después del duelo del Group H entre Cabo Verde y arabia Saudita. FOTO: AP

Ya con más de 29 millones de seguidores en Instagram, Vozinha es un gran atractivo para las marcas, así como para cualquier equipo del mundo. Sin embargo, el portero africano espera que su contratación no sea por ese contexto, sino por sus cualidades como futbolista.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", comentó para CBS por el fuerte rumor de llegar al Inter Miami.

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En el futbol, el portero es una de las posiciones más duraderas, por lo que Vozinha sueña con jugar un par de años más al máximo nivel.

"Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar".

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La historia del portero de Cabo Verde es más que inspiradora porque él sabe que para llegar a este punto tuvo que batallar más de lo normal.

"Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas", confesó.