Cabo Verde protagonizó hace unas horas una de las actuaciones más memorables en la historia reciente de la Copa del Mundo. El conjunto africano vino de atrás en dos ocasiones y peleó hasta el último instante frente a Argentina en busca de un histórico boleto a los octavos de final.

Sin embargo, la ilusión caboverdiana se desvaneció en el tiempo extra, cuando el vigente campeón del mundo encontró el gol que apagó el sueño de una selección que tuvo en el guardameta Vozinha a uno de sus grandes referentes.

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Más allá de la derrota, la actuación de Cabo Verde quedó grabada en la memoria de los aficionados. Su valentía, entrega y capacidad para competir de igual a igual contra potencias como España, Uruguay y la propia Argentina provocaron el reconocimiento de seguidores de todo el mundo.

Con la eliminación ya consumada, las emotivas escenas continuaron sobre el terreno de juego. Entre lágrimas, los futbolistas africanos se despidieron de sus familias y de la afición que los acompañó durante el torneo, cerrando así una participación que les permitió ganarse el respeto del planeta futbolístico.

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Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a los jugadores buscando consuelo en sus seres queridos, quienes los abrazaron y acompañaron hasta el camino a los vestidores.

Las muestras de cariño no llegaron únicamente desde su propia afición: incluso los seguidores argentinos los despidieron con una ovación, reconociendo el enorme esfuerzo y corazón que mostraron durante toda la competencia.