Para aquellos beneficiarios que recientemente recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar de las becas y programas sociales impulsados por el Gobierno de México y cuentan con depósitos pendientes, se establecieron nuevas fechas de pago.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, estos recursos se entregarán entre el próximo lunes 24 y el viernes 28 de agosto, de manera gradual entre los cinco días asignados.

Según lo informado por el titular de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, Julio León Trujillo, durante este periodo se repartirán los recursos correspondientes a los pagos pendientes, a las cuentas bancarias de los beneficiarios.

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Becas Bienestar. Foto: Imagen generada con IA

¿Quiénes recibirán estos pagos pendientes?

Las personas que recibirán esta actualización en sus depósitos son aquellas que hayan recibido su tarjeta en los últimos días o quienes cuenten con pagos pendientes de los programas:

Beca Rita Cetina de primaria.

Beca Rita Cetina de secundaria.

Beca Benito Juárez para educación media superior.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

Cabe señalar que, en algunos casos, el depósito puede incluir más de un pago pendiente acumulado, por lo que el monto dependerá de la situación particular de cada estudiante.

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Durante este periodo, los derechohabientes tendrán que mantenerse atentos a cualquier movimiento en su cuenta bancaria. Los recursos podrán permanecer seguros en la tarjeta, utilizarse como método de pago o retirarse en cualquier cajero automático.

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Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

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mndsm