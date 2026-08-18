Alejandra Guzmán ya se ha recuperado de los problemas de salud por los que, en julio del año pasado, se vio obligada a posponer su "Brilla Tour"; ahora, la cantante ha renombrado a su gira como "Los que nos quedamos Tour", la cual ha provocado que, en varios estados, los boletos sean vendidos en su totalidad.

Hace poco más de un año, la cantante lanzó un comunicado en donde lamentaba tener que hacer una pausa de los conciertos que tenía progamados en distintas partes de la República.

En ese momento, dio a conocer que la medida la había tomado por recomendaciones médicas, ya que necesitaba recuperarse de una cirugía a la que había sido sometida días antes del último concierto que ofreció en 2025, en la Arena Monterrey.

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A raíz de las cancelaciones, se rumoró que la cantante había atravesado una recaída en el alcohol, especulación que se desmentiría muy pronto, pues, en realidad, "la Guzmán" tuvo que atender un severo problema dorsal, el cual la aquejaba desde hace más de una década atrás, como relató a "Ventaneando" meses después, cuando comenzaba su convalecencia.

En esa entrevista, concedida en enero de este año, la cantante de "Reina de corazones" indicó que fue intervenida por la osteoporosis con la que fue diagnosticada, pero desconocía que padecía y que, estaba propiciando muchos de sus problemas de movilidad, así como las caídas frecuentes que la prensa llegó a documentar.

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"La osteoporosis se debió a todas las medicinas que me dieron, por ejemplo (el medicamento) para el cáncer que me dieron en 2010, era una pastilla que hace el efecto que haría la radiación y causa osteoporosis", dijo en ese momento.

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La situación era tal que, su doctor, Joel Sánchez, decidió que, lo mejor, era reconstruirle la columna.

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"El doctor que me curó, me rehizo la columna vertebral; nuevas cervicales, nuevas lumbrares, nuevos sacros, estaba llena de osteoporosis", detalló.

Con los meses y su eficaz recuperación, Alejandra describió que se sentía más ligera y con muchas expectativas de reanudar sus compromisos profesionales, hasta que, finalmente llegó el día, cuando este pasado 1° de agosto volvió a pisar un escenario, durante el concierto que ofreció en Audiorama "el Trompo", en Tijuana.

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Satisfecha con la exitosa venta de boletos que ha tenido su show, la cantante sigue preparándose para los conciertos que está por ofrecer en otros estados y, a través de su cuenta de Instagram, mostró como se someter a rigurosas rutinas de baile y ejercicio, junto a los bailarines que la acompañan durante el desarrollo del espectáculo.

Alejandra Guzmán en los ensayos para su "Los que nos quedamos Tour". Foto: Instagram, vía @laguzmanmx

"Calentando motores para mis rockeros", escribió la intérprete de éxitos como "Mala hierba", "Hacer el amor con otro" y "Eternamente bella".

El próximo concierto que está por ofrecer será este jueves, 20 de agosto, en la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez.

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