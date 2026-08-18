Los ronquidos de Cynthia Klitbo están desquiciando a los habitantes de "La casa de los famosos México", gracias a la votación del público, esta semana dormirá con Gema, la líder de la semana, en la suite, sin embargo, está consciente de la incomodidad que causan sus ronquidos, algo que se origina años atrás tras sufrir violencia de una expareja.

La actriz de 59 años ha pedido a los habitantes que no se hable más de sus ronquidos, los cuales no han dejado dormir a más de un habitante, quienes se han tenido que salir de la habitación para intentar conciliar el sueño.

El tema se ha vuelto complicado para los habitantes de la casa, pues ya no pueden hablar de ello o buscar opciones, porque para Klitbo eso es bullying.

Después de que anoche Aldo Rendón cerrara una de las tres habitaciones de la casa, y se reacomodaran a los habitantes, Cynthia decidió ir al vestidor para llorar y desahogarse, ahí lanzó una reflexión sobre el asunto de sus ronquidos y contó qué originó ese problema.

Lee también Yahir revela que tiene la enfermedad de Hashimoto, al igual que Cynthia Klitbo

El episodio de violencia que vivió Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo admite que debe ser un tormento dormir con alguien que ronca, sin embargo, reflexionó al decir que es fácil juzgar cuando no se conoce la historia completa.

[Publicidad]

Confesó que fue víctima de una relación muy fea y a la vez pasional, y aunque no dio nombres, contó que esa persona le abrió el labio y le desfiguró el ojo, además de romperle la nariz.

"En aquel momento no existía la defensa contra la mujer y además yo estaba muy enamorada", admitió.

Confesó que perdonó esas agresiones y después, lamentablemente, existieron dos episodios más, en uno de ellos estuvieron cerca de estrangularla, sin embargo, gracias a su sobrina de entonces 13 años, no ocurrió, pues la niña la ayudó.

[Publicidad]

"Gracias a ella que le habló a la patrulla no estoy muerta", admitió.

Detalló que no se operó la nariz en su momento porque cuando Verónica Castro y Lucía Méndez lo hicieron, "el público armó un escándalo", además de que no quería cambiar su rostro.

Aunque adelantó que operarse es uno de los objetivos que tiene tras salir del reality, pues tiene la nariz rota en tres pedazos y tiene várices en el cuello por el ahorcamiento que sufrió.

[Publicidad]

Cynthia Klitbo no denunció la violencia que sufrió en aquel momento porque, aseguró, le dio vergüenza al ser ya muy famosa.

"Ya era muy famosa y me sentía avergonzada de llegar a una delegación golpeada".

Lee también Cynthia Klitbo está harta de la falta de limpieza en "LCDLFM": "piensan que yo soy la mamá"

[Publicidad]

rad