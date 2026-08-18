La Secretaría de Marina (Semar) informó que durante acciones de inspección y vigilancia realizadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un binomio canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con los elementos navales efectuó dos aseguramientos en un mismo día.

El primer aseguramiento ocurrió durante una inspección coordinada con la Subdirección de Recintos Fiscalizados de la Aduana del AICM, cuando Max IV realizó una indicación pasiva ante ocho contenedores que contenían bolsas con polvo cristalizado.

Al realizar la inspección mediante equipo no intrusivo de espectrómetro de infrarrojo cercano, este arrojó un resultado compatible con metanfetamina, con un peso de 245 kilos.

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En una segunda acción, durante la inspección de equipaje de pasajeros internacionales, Max IV realizó una indicación frente al equipaje de una pasajera procedente de Lima, Perú, por lo que, al realizar una segunda revisión, se localizaron 18 paquetes de hoja de coca en diversas presentaciones.

Max IV, binomio canino del AICM, realiza dos aseguramientos en un mismo día. Foto: Especial

La participación del binomio canino especializado en la detección de narcóticos contribuyó al fortalecimiento de las labores de inspección y detección.

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Las sustancias fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones.

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